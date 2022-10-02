Endonezya'da dünyayı sarsan olay! Futbol maçında olay çıktı 129 kişi öldü
Son dakika haberine göre Endonezya'da oynanan bir futbol karşılaşması sonrası olay çıktı. Sahaya girmek isteyen taraftarları dağıtmak isteyen polisin göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu meydana gelen izdihamde 129 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası ülkede ligler 1 hafta ertelendi.
02.10.2022 06:26 - Son Güncelleme: 02.10.2022 06:26
Endonezya'da bir futbol müsabakası sırasında polisin arbedeyi durdurmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından meydana gelen izdihamda 129 kişi hayatını kaybetti.