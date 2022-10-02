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Endonezya'da dünyayı sarsan olay! Futbol maçında olay çıktı 129 kişi öldü

Son dakika haberine göre Endonezya'da oynanan bir futbol karşılaşması sonrası olay çıktı. Sahaya girmek isteyen taraftarları dağıtmak isteyen polisin göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu meydana gelen izdihamde 129 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası ülkede ligler 1 hafta ertelendi.

02.10.2022 06:26 - Son Güncelleme: 02.10.2022 06:26
Endonezya’da dünyayı sarsan olay! Futbol maçında olay çıktı 129 kişi öldü

Endonezya'da bir futbol müsabakası sırasında polisin arbedeyi durdurmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından meydana gelen izdihamda 129 kişi hayatını kaybetti.

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Endonezya’da dünyayı sarsan olay! Futbol maçında olay çıktı 129 kişi öldü

Doğu Java eyaletinin Malang şehrindeki Kanjuruhan Stadyumu'nda Persebaya Surabaya takımının Arema Malang'ı 3-2 yendiği lig maçının ardından iki rakibin taraftarları arasında çok sayıda kavga çıktı.

Endonezya’da dünyayı sarsan olay! Futbol maçında olay çıktı 129 kişi öldü

Yüzlerce taraftar, arbedeye müdahale eden polisin kullandığı biber gazından korunmak için çıkış kapısına koştu.

Endonezya’da dünyayı sarsan olay! Futbol maçında olay çıktı 129 kişi öldü

Yaşanan büyük kaosta nefessiz kalarak boğulanlar ve ezilenler oldu. Stadyumda çıkan olaylarda 129 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya’da dünyayı sarsan olay! Futbol maçında olay çıktı 129 kişi öldü

Doğu Java Polis Şefi Nico Afinta, yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde maçın sona ermesinden hemen sonra taraftar grupları arasında çıkan kavgaların çevik kuvvet polisinin göz yaşartıcı gaz kullanmasına neden olduğunu ve sıkılan gazın taraftarları paniğe sevk ettiğini söyledi.

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