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Son dakika: Dünya şokta! Yeni tip koronavirüs hızla yayılıyor! Ülke sayısı 20'ye çıktı

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken bölgedeki Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Sri Lanka, Kamboçya, Hindistan ve Filipinler ülkelerinde virüsü taşıyanların bulunduğunu doğruladı. Yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla bölge dışındaki Nepal, Kanada, ABD, Avustralya, Fransa, Almanya, İtalya, Finlandiya ve Birleşik Arap Emirliklerine de sıçradı. ABD, Japonya ve Güney Kore Vuhan'daki vatandaşlarının tahliyesine başlarken birçok ülke de tahliye hazırlığı yapıyor. Yeni tip koronavirüs (2019-nCoV), bugüne kadar çoğu Asya'da olmak üzere 20 ülkede görüldü.

31.01.2020 11:03 - Son Güncelleme: 31.01.2020 11:13
Son dakika: Dünya şokta! Yeni tip koronavirüs hızla yayılıyor! Ülke sayısı 20'ye çıktı

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve başlarda kaynağı bilinmediğinden "gizemli hastalık" olarak anılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV), bugüne kadar çoğu Asya'da olmak üzere 20 ülkede görüldü.

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Son dakika: Dünya şokta! Yeni tip koronavirüs hızla yayılıyor! Ülke sayısı 20'ye çıktı

Çin genelinde 213 kişinin ölümüne neden olan ve 9 bin 692 kişiye bulaşan virüs, çıkış yerinden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılıyor.

Son dakika: Dünya şokta! Yeni tip koronavirüs hızla yayılıyor! Ülke sayısı 20'ye çıktı

Yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor, ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkıyor.

Son dakika: Dünya şokta! Yeni tip koronavirüs hızla yayılıyor! Ülke sayısı 20'ye çıktı

İleri safhalarda, zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olan virüs, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

ÇİN DE DAHİL 20 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ
Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken bölgedeki Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Sri Lanka, Kamboçya, Hindistan ve Filipinler, ülkelerinde virüsü taşıyanların bulunduğunu doğruladı.

Son dakika: Dünya şokta! Yeni tip koronavirüs hızla yayılıyor! Ülke sayısı 20'ye çıktı

Yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den giden kişiler yoluyla Nepal, Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İtalya ve Finlandiya'ya da sıçradı.

Virüsün görüldüğü bölge ve ülkelerle vaka sayıları şöyle sıralanıyor:

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