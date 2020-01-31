Son dakika: Dünya şokta! Yeni tip koronavirüs hızla yayılıyor! Ülke sayısı 20'ye çıktı
Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken bölgedeki Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Sri Lanka, Kamboçya, Hindistan ve Filipinler ülkelerinde virüsü taşıyanların bulunduğunu doğruladı. Yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla bölge dışındaki Nepal, Kanada, ABD, Avustralya, Fransa, Almanya, İtalya, Finlandiya ve Birleşik Arap Emirliklerine de sıçradı. ABD, Japonya ve Güney Kore Vuhan'daki vatandaşlarının tahliyesine başlarken birçok ülke de tahliye hazırlığı yapıyor. Yeni tip koronavirüs (2019-nCoV), bugüne kadar çoğu Asya'da olmak üzere 20 ülkede görüldü.
31.01.2020 11:03
- Son Güncelleme: 31.01.2020 11:13
İleri safhalarda, zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olan virüs, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.
ÇİN DE DAHİL 20 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ
Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken bölgedeki Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Sri Lanka, Kamboçya, Hindistan ve Filipinler, ülkelerinde virüsü taşıyanların bulunduğunu doğruladı.
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