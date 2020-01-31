Son dakika: AB liderlerinden Brexit sonrası "daha istekli çalışma" mesajı
Son dakika haberi... Avrupa Birliği (AB) liderleri, İngiltere'nin birlikten ayrılmasının ardından yeni bir dönemin başlayacağı, kalan 27 üyenin ise daha güçlü bir AB için çalışacağı mesajını verdi.
31.01.2020 15:11
- Son Güncelleme: 31.01.2020 15:32
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Brüksel'de Brexit'e ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.
Michel, "Bugün AB için istisnai bir gün. Karışık duygular içerisindeyiz. Birinin ayrılması hiçbir zaman mutlu bir an olmamıştır." ifadelerini kullandı.
Yeni bir dönemin başladığına dikkati çeken Michel, tüm enerjilerini daha güçlü ve istekli bir AB için harcayacaklarını söyledi.
Michel, AB'nin "27 güçlü demokrasisi ve güçlü bir tek pazarı" olduğunu belirterek, "İngiltere, AB standartlarından uzaklaştıkça, tek pazara erişimi de o ölçüde kısıtlanacak." dedi.
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