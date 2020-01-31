Son dakika: AB liderlerinden Brexit sonrası "daha istekli çalışma" mesajı

Yeni bir dönemin başladığına dikkati çeken Michel, tüm enerjilerini daha güçlü ve istekli bir AB için harcayacaklarını söyledi.

Michel, AB'nin "27 güçlü demokrasisi ve güçlü bir tek pazarı" olduğunu belirterek, "İngiltere, AB standartlarından uzaklaştıkça, tek pazara erişimi de o ölçüde kısıtlanacak." dedi.