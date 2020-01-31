GaleriDünya

Son dakika: AB liderlerinden Brexit sonrası "daha istekli çalışma" mesajı

Son dakika haberi... Avrupa Birliği (AB) liderleri, İngiltere'nin birlikten ayrılmasının ardından yeni bir dönemin başlayacağı, kalan 27 üyenin ise daha güçlü bir AB için çalışacağı mesajını verdi.

31.01.2020 15:11 - Son Güncelleme: 31.01.2020 15:32
Son dakika: AB liderlerinden Brexit sonrası daha istekli çalışma mesajı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Brüksel'de Brexit'e ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Michel, "Bugün AB için istisnai bir gün. Karışık duygular içerisindeyiz. Birinin ayrılması hiçbir zaman mutlu bir an olmamıştır." ifadelerini kullandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika: AB liderlerinden Brexit sonrası daha istekli çalışma mesajı

Yeni bir dönemin başladığına dikkati çeken Michel, tüm enerjilerini daha güçlü ve istekli bir AB için harcayacaklarını söyledi.

Michel, AB'nin "27 güçlü demokrasisi ve güçlü bir tek pazarı" olduğunu belirterek, "İngiltere, AB standartlarından uzaklaştıkça, tek pazara erişimi de o ölçüde kısıtlanacak." dedi.

Son dakika: AB liderlerinden Brexit sonrası daha istekli çalışma mesajı

AB'nin Brexit'ten nasıl bir ders çıkarması gerektiği sorusuna Michel, "AB, vatandaşlarının duygularına daha fazla eğilmeli ve onların hayatına kattıklarını açıklamalı." yanıtını verdi.

Son dakika: AB liderlerinden Brexit sonrası daha istekli çalışma mesajı

AP Başkanı David Sassoli ise "Avrupa için yeni bir çıkış noktasındayız. Birlikte olduğumuzda ne kadar güçlü olduğumuzu unutmamalıyız." dedi

Son dakika: AB liderlerinden Brexit sonrası daha istekli çalışma mesajı

Taraflar arasında gelecekte yürütülecek müzakerelerin de zorlu olacağına işaret eden Sassoli, "Ortak çıkarlarımız bulunduğu için dost kalmaya devam edeceğiz. Bu ayrılık acı veren bir yaralanma." diye konuştu.

Sassoli, AB'nin çıkarlarını "dostane" şekilde korumaya devam edeceğine işaret etti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Son dakika: Dünya şokta! Yeni tip koronavirüs hızla yayılıyor! Ülke sayısı 20'ye çıktı
Son dakika: Dünya şokta! Yeni tip koronavirüs hızla yayılıyor! Ülke sayısı 20'ye çıktı