Komplo teorisi mi gerçek mi? İnsanlara aşı ile çip mi takacak? Bill Gates bakın nasıl cevap verdi

"YAKIN ZAMANDA BİTECEĞİNİ UMUYORUM"

Gates, "Bu teorilerde benim ve Dr. Fauci'nin adının geçeceğini kimse tahmin edemezdi. Bundan dolayı şaşkınlık duyuyorum ve yakın zamanda biteceğini umuyorum." dedi.

MÜCADELE İÇİN KAYNAK SAĞLADI

2014 yılında Microsoft'un yönetim kurulu başkanlığı pozisyonundan ayrılan Gates, Bill ve Melinda Gates Vakfı üzerinden koronavirüs ile küresel anlamda mücadele edilebilmesi için en az 1.75 milyar dolarlık kaynak sağlamıştı.

"İNSANLAR BUNA GERÇEKTEN İNANIYOR MU?"

İnsanların buna inanmasına şaşıran Gates, "Bu konuda gerçekten araştırma yapmalı ve insanların davranışlarına nasıl etki ettiğini ve bunu azaltmak için neler yapabileceğimizi anlamalıyız." dedi.