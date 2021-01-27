Komplo teorisi mi gerçek mi? İnsanlara aşı ile çip mi takacak? Bill Gates bakın nasıl cevap verdi
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs ile ilgili komplo teorilerinden birisi de aşı ile Bill Gates'in insanlara çip takacağı ile ilgili olmuştu. Bu teorilerin arasında ABD'nin önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci ve Gates 'in, salgını kontrol etmek için çabalamak için yarattıkları, maddi çıkar etmek öğrenmek ve aşıları kullanarak edebilmek mikroçipleri vücuda yerleştirecekleri de yer alıyordu. Peki Bill Gates gerçekten insanlara çip mi takmak istedi? Dünyanın konuştuğu iddia Bill Gates'e soruldu. Bakın nasıl cevap verdi.
Salgının başladığı günden bu yana salgının kaynağı ve salgınla mücadele eden isimlerin amaçları ile ilgili milyonlarca teori üretilmiş ve bu teoriler internette yayılmıştı.
ÇİP YERLEŞTİRME TEORİSİ
Bu teorilerin arasında ABD'nin önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci ve Gates'in, salgını insanları kontrol etmeye çalışmak için yarattıkları, salgından maddi çıkar elde etmek istedikleri ve aşıları kullanarak insanları takip edebilecek mikroçipleri vücuda yerleştirecekleri de yer alıyordu.
SALGININ YARATTIĞI KORKUYA BAĞLADI
Gates, Reuters'a yaptığı açıklamada, kendisi ve Fauci ile ilgili sosyal medyada dolaşan ve milyonlara ulaşan "çılgın komplo teorilerinin" salgının yarattığı korku ortamıyla alakalı olduğunu söyledi.
Sosyal medyanın hayatımızdaki rolünün arttığını belirten Gates, komplo teorilerinin de bu sebeple yayıldığını düşündüğünü aktardı.
"YAKIN ZAMANDA BİTECEĞİNİ UMUYORUM"
Gates, "Bu teorilerde benim ve Dr. Fauci'nin adının geçeceğini kimse tahmin edemezdi. Bundan dolayı şaşkınlık duyuyorum ve yakın zamanda biteceğini umuyorum." dedi.
MÜCADELE İÇİN KAYNAK SAĞLADI
2014 yılında Microsoft'un yönetim kurulu başkanlığı pozisyonundan ayrılan Gates, Bill ve Melinda Gates Vakfı üzerinden koronavirüs ile küresel anlamda mücadele edilebilmesi için en az 1.75 milyar dolarlık kaynak sağlamıştı.
"İNSANLAR BUNA GERÇEKTEN İNANIYOR MU?"
İnsanların buna inanmasına şaşıran Gates, "Bu konuda gerçekten araştırma yapmalı ve insanların davranışlarına nasıl etki ettiğini ve bunu azaltmak için neler yapabileceğimizi anlamalıyız." dedi.