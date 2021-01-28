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ABD ordusunda yeni dönem! Oje ve ruj artık serbest | Dünyanın çeşitli ülkelerinde orduda görev yapan kadın askerler

Dünyanın en güçlü ordusu olarak gösterilen ABD ordusunda yeni dönem başladı. ABD ordusu, kadın personellerin saçlarını at kuyruğu yapmasına, oje ve ruj kullanmasına, yeni doğan bebeklerini emzirebilmelerine izin veren yeni standartları açıkladı. ABD'ni bu kararı sonrası gözler dünyanın çeşitli ülkelerinin silahlı kuvvetlerinde görev alan kadın askerlera çevrildi. İşte ABD'nin aldığı dikkat çeken kararın detayları ve dünyanın çeşitli ülkelerinin silahlı kuvvetlerinde görev alan kadın askerler.

28.01.2021 11:09 - Son Güncelleme: 28.01.2021 11:30
ABD ordusunda yeni dönem! Oje ve ruj artık serbest | Dünyanın çeşitli ülkelerinde orduda görev yapan kadın askerler

ABD ordusu, kadın personellerin saçlarını at kuyruğu yapmasına, oje ve ruj kullanmasına, yeni doğan bebeklerini emzirebilmelerine izin veren yeni standartları açıkladı.

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ABD ordusunda yeni dönem! Oje ve ruj artık serbest | Dünyanın çeşitli ülkelerinde orduda görev yapan kadın askerler

Alınan bilgilere göre, ABD ordusunda görev yapan kadın askerlerin artık saçlarının isteğe bağlı olarak uzun veya kısa olması, küpe takmaları, ruj sürmeleri ve oje kullanmalarına izin verilecek.

ABD ordusunda yeni dönem! Oje ve ruj artık serbest | Dünyanın çeşitli ülkelerinde orduda görev yapan kadın askerler

Ordu Personel İişlerinden Sorumlu General Gary Brito, verilen karara ilişkin bir açıklama yaptı.

ABD ordusunda yeni dönem! Oje ve ruj artık serbest | Dünyanın çeşitli ülkelerinde orduda görev yapan kadın askerler

Brito, Pazartesi günü yapılan değişikliklerle birlikte yaptığı açıklamada, "İyileştirilmesi gereken alanları belirlemek için politikalarımızı sürekli olarak değerlendiriyoruz, ardından tüm askerlerin kendilerini ordu ekibinin değerli üyeleri gibi hissetmelerini sağlama taahhüdümüzü gösteren politikalar uyguluyoruz" dedi.

ABD ordusunda yeni dönem! Oje ve ruj artık serbest | Dünyanın çeşitli ülkelerinde orduda görev yapan kadın askerler

İşte dünyanın çeşitli ülkelerinin silahlı kuvvetlerinde görev alan kadın askerleri: