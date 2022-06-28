SON DAKİKA: ABD bu Türk'ü konuşuyor: Kendisini doktor olarak tanıttı dolandırıcı ve sihirbaz çıktı! Ortağını kiralık katile öldürttü
Son dakika haberleri... ABD'de koronavirüs tedavisine yönelik çalışmalar yürüten "Enochian BioSciences"ın ortağı olan, kendisini doktor olarak tanıtan ve ortağını kiralık katile öldürttüğü gerekçesiyle geçen ay tutuklanan Serhat Gümrükçü'nün (39) dolandırıcı ve sihirbaz olduğu ortaya çıktı.
ABD'de koronovirüs ve kanser tedavisine yönelik çalışmalar yürüttüğünü iddia ederek ismini tüm dünyaya duyuran ve hakkında başarı hikayeleri yazılan Serhat Gümrükçü'nün, aslında bir sihirbaz olduğu, diplomalarını ise internet üzerinden satın aldığı ortaya çıktı.
Kovid-19'u 48 saat içinde yok eden bir ilaç bulduğunu ileri süren ve söylediği yalanlarla kısa sürede NASDAQ 'da 600 milyon dolarlık işlem hacmine sahip Enochian BioSciences'in patronluk koltuğuna oturan Gümrükçü'nün, Türkiye'de dolandırıcılık suçlamasıyla aranırken Amerika'ya kaçtığı öğrenildi.
1982 yılında İzmir Bornova'da dünyaya gelen Gümrükçü, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanmasına rağmen okulu yarıda bırakarak kariyerine sihirbaz olarak sürdürdü. Mistik şifa, kaşık bükme, ateş üzerinde yürüme, kuantum gibi konulara merak salan Gümrükçü, kendisine "Dr. Numara" ismini takıp, sahnede ve tv kanallarında sihir performansları sergiledi.