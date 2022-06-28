SON DAKİKA: ABD bu Türk’ü konuşuyor: Kendisini doktor olarak tanıttı dolandırıcı ve sihirbaz çıktı! Ortağını kiralık katile öldürttü

ABD'de koronovirüs ve kanser tedavisine yönelik çalışmalar yürüttüğünü iddia ederek ismini tüm dünyaya duyuran ve hakkında başarı hikayeleri yazılan Serhat Gümrükçü'nün, aslında bir sihirbaz olduğu, diplomalarını ise internet üzerinden satın aldığı ortaya çıktı.