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Haberler Dünya SON DAKİKA: ABD bu Türk'ü konuşuyor: Kendisini doktor olarak tanıttı dolandırıcı ve sihirbaz çıktı! Ortağını kiralık katile öldürttü

SON DAKİKA: ABD bu Türk'ü konuşuyor: Kendisini doktor olarak tanıttı dolandırıcı ve sihirbaz çıktı! Ortağını kiralık katile öldürttü

Son dakika haberleri... ABD'de koronavirüs tedavisine yönelik çalışmalar yürüten "Enochian BioSciences"ın ortağı olan, kendisini doktor olarak tanıtan ve ortağını kiralık katile öldürttüğü gerekçesiyle geçen ay tutuklanan Serhat Gümrükçü'nün (39) dolandırıcı ve sihirbaz olduğu ortaya çıktı.

28.06.2022 09:12 - Son Güncelleme: 28.06.2022 09:21
SON DAKİKA: ABD bu Türk’ü konuşuyor: Kendisini doktor olarak tanıttı dolandırıcı ve sihirbaz çıktı! Ortağını kiralık katile öldürttü

ABD'de koronovirüs ve kanser tedavisine yönelik çalışmalar yürüttüğünü iddia ederek ismini tüm dünyaya duyuran ve hakkında başarı hikayeleri yazılan Serhat Gümrükçü'nün, aslında bir sihirbaz olduğu, diplomalarını ise internet üzerinden satın aldığı ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: ABD bu Türk’ü konuşuyor: Kendisini doktor olarak tanıttı dolandırıcı ve sihirbaz çıktı! Ortağını kiralık katile öldürttü

Kovid-19'u 48 saat içinde yok eden bir ilaç bulduğunu ileri süren ve söylediği yalanlarla kısa sürede NASDAQ 'da 600 milyon dolarlık işlem hacmine sahip Enochian BioSciences'in patronluk koltuğuna oturan Gümrükçü'nün, Türkiye'de dolandırıcılık suçlamasıyla aranırken Amerika'ya kaçtığı öğrenildi.

SON DAKİKA: ABD bu Türk’ü konuşuyor: Kendisini doktor olarak tanıttı dolandırıcı ve sihirbaz çıktı! Ortağını kiralık katile öldürttü

Gümrükçü'nün Seraph Medical isimli şirketinde ise Dünya Sağlık Örgütü'nde görev almış ünlü profesörlerin fotoğraflarını photoshop yöntemi ile keserek şirketinde çalışıyor gibi gösterdiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA: ABD bu Türk’ü konuşuyor: Kendisini doktor olarak tanıttı dolandırıcı ve sihirbaz çıktı! Ortağını kiralık katile öldürttü

TAM BİR SAHTEKAR ÇIKTI
Gümrükçü, petrol yatırımlarında iş ortağı olan Gregory Davis'in 2018 yılında öldürülmesini organize ettiği iddiasıyla geçen ay Los Angeles'ta tutuklanmıştı. Gümrükçü'nün İzmir'de başlayıp Amerika'ya uzanan dolandırıcılık hikayesine SABAH ulaştı.

SON DAKİKA: ABD bu Türk’ü konuşuyor: Kendisini doktor olarak tanıttı dolandırıcı ve sihirbaz çıktı! Ortağını kiralık katile öldürttü

1982 yılında İzmir Bornova'da dünyaya gelen Gümrükçü, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanmasına rağmen okulu yarıda bırakarak kariyerine sihirbaz olarak sürdürdü. Mistik şifa, kaşık bükme, ateş üzerinde yürüme, kuantum gibi konulara merak salan Gümrükçü, kendisine "Dr. Numara" ismini takıp, sahnede ve tv kanallarında sihir performansları sergiledi.

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