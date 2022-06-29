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Haberler Dünya Başkan Erdoğan NATO Zirvesi'nde! Yoğun diplomasi, dikkat çeken kareler...

Başkan Erdoğan NATO Zirvesi'nde! Yoğun diplomasi, dikkat çeken kareler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Madrid Zirvesi'nin yapılacağı yerde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından karşılandı. Erdoğan daha sonra NATO Aile Fotoğrafı çekimine katıldı. İşte Zirveden dikkat çeken kareler...

29.06.2022 12:17 - Son Güncelleme: 29.06.2022 12:55
Başkan Erdoğan NATO Zirvesi’nde! Yoğun diplomasi, dikkat çeken kareler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Madrid Zirvesi'nin yapılacağı yerde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından karşılandı.

AİLE FOTOĞRAFI

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Erdoğan NATO Zirvesi’nde! Yoğun diplomasi, dikkat çeken kareler...

Erdoğan daha sonra NATO Aile Fotoğrafı çekimine katıldı.

Başkan Erdoğan NATO Zirvesi’nde! Yoğun diplomasi, dikkat çeken kareler...

İLK TEMAS MACRON'LA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan NATO Zirvesi’nde! Yoğun diplomasi, dikkat çeken kareler...

İki liderin NATO Zirvesi kapsamında IFEMA Kongre Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen baş başa görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Başkan Erdoğan NATO Zirvesi’nde! Yoğun diplomasi, dikkat çeken kareler...

BIDEN VE JOHNSON İLE AYAKÜSTÜ TEMAS

Başkan Erdoğan ABD Başkanı Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Zirve kapsamında temaslarda bulundu.

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