İspanya-Fas sınırında göçmen katliamı! Açıklamalar peş peşe geldi: Şoke edici

Sosyal medyadaki hesabından açıklama yapan Maleno, "Melilla'daki trajedide 37 kişinin öldüğünü doğruluyoruz. Bu nihai sayı değil, daha da artabilir." ifadelerini kullandı.

Fas İnsan Hakları Derneği de Fas hükümetinin verdiği resmi sayının aksine, 2'si Fas polisi, gerisi göçmen olmak üzere toplam 27 kişinin öldüğünü ileri sürdü.