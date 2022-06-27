İspanya-Fas sınırında göçmen katliamı! Açıklamalar peş peşe geldi: Şoke edici
İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentindeki Fas sınırında yaşanan düzensiz göçmen akınında adeta katliam yaşandı. Sınır hattında yaşanan kargaşada 37 kişinin öldüğü bildirilirken açıklamalar peş peşe geldi. Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken ölen düzensiz göçmenlerle ilgili soruşturma açılması için çağrıda bulundu. İspanya Başbakan Pedro Sanchez, katliamdan 'mafya örgütlerini' sorumlu tuttu. "Melilla'daki görüntüler elbette ki kalbimizi parçaladı, acı verdi." diyen Sanchez "Herkes bilmelidir ki uluslararası mafya örgütleri bu dramı provoke ediyor." şeklinde konuştu. Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, çok sayıda düzensiz göçmenin Fas'tan Kuzey Afrika'da İspanya toprağı Melilla kentine geçmeye çalışırken hayatını kaybetmesini "şoke edici" olarak niteledi.
27.06.2022 16:43 - Son Güncelleme: 27.06.2022 16:43
Sosyal medyadaki hesabından açıklama yapan Maleno, "Melilla'daki trajedide 37 kişinin öldüğünü doğruluyoruz. Bu nihai sayı değil, daha da artabilir." ifadelerini kullandı.
Fas İnsan Hakları Derneği de Fas hükümetinin verdiği resmi sayının aksine, 2'si Fas polisi, gerisi göçmen olmak üzere toplam 27 kişinin öldüğünü ileri sürdü.
Diğer yandan düzensiz göçmen akını sırasında yaşanan olaylarda Fas tarafında ölenlerin insanlık dışı görüntüleri İspanyol basınında gündeme getirildi.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Fas'ın Nador kentinde cansız bedenleri yerlerde alt alta üst üste duran göçmenlerin kanlar içinde oldukları görüldü.