Gazze’de çocuk olmak! Bayramda şeker yerine bomba yağdı! İsrail bayram sabahını kana buladı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerine yönelik saldırılarına Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de devam etti.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda en az 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail ordusu, Gazze kent merkezi, kuzeydeki Cibaliya ve güneydeki Han Yunus'ta evleri, çadırları ve sivil araçları hedef aldı.
Saldırılarında 5'i çocuk 9 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Ayrıca, İsrail tankları Han Yunus'un doğusundaki Absan el-Kebira bölgesine yoğun topçu atışları yaparken, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ölen ve yaralananlar oldu.
Gazze kentinde ise Tuffah Mahallesi'nde 3 sivil araca hava saldırısı düzenledi.
İsrail askeri helikopterleri ayrıca Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesine yoğun ateş saldırısı düzenledi.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde de İsrail savaş uçaklarının Mukbil ailesine ait bir evi bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.
ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 921'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 54'ü aşkın kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 277'ye, yaralıların sayısı ise 114 bin 95'e yükseldi.
ÇOCUKLARIN BAYRAM SEVİNCİNİN YERİNİ GÖZYAŞI ALDI
Ramazan Bayramı, Gazze'de sevinçle değil, yıkım ve acı ile başladı. İsrail'in aralıksız süren saldırıları, kentin dört bir yanını harabeye çevirdi. Binlerce aile evsiz, aç ve susuz.
Önceki yıllarda bayram sabahları çocukların sevinçleriyle dolup taşan Gazze sokakları, şimdi enkaz yığınları ve gözyaşlarıyla dolu.
"ALLAH İÇİN ARTIK DÜNYA HAREKETE GEÇSİN. BU KADAR ÖLÜM YETMEDİ Mİ ARTIK?"
İsrail'in bayram sabahı düzenlediği saldırılarda aile efradını kaybeden Filistinli bir baba yaptığı açıklamada, "Vallahi yeter...Yeter artık...Yeter bu katliamlar son bulsun artık..." sözleriyle acısını ve öfkesini dile getirdi.
Dünyaya seslenen Filistinli baba, "Allah için artık dünya harekete geçsin. Bu kadar ölüm yetmedi mi artık?" dedi.
Dünyanın gözü önünde her gün öldürüldüklerini belirten Filistinli baba, sözlerini şöyle tamamladı:
"Gazze'de her gün çocuklar katlediliyor. Yeter artık Allah için yeter. Kana doymadınız mı? Yazıklar olsun. Ey insanlar bizi hissedin artık. İnsanız biz insan!"
Bayram sabahı kız kardeşini, eniştesini ve yeğenlerini kaybeden bir başka Filistinli de küçük yeğeninin parçalanmış bedenini göstererek, "Çocuk bu çocuk! Bedeni nerede bunun! Bu annesi, bu babası, amca çocukları. Hepsi öldü. Kız kardeşimin çocuğu bu." dedi.
Yaklaşık iki yıldır her gün bu acıları yaşadıklarını belirten Filistinli, savaşın ve akan kanın durması için uluslararası kurumlara ve özgür insanlara harekete geçme çağrısı yaptı.
"ÇOCUKLARIM BAYRAM SABAHI YENİ KIYAFETLER GİYSİN İSTERDİM"
Gazze'deki anneler için eskiden bayramlar çocuklarına bayramlık kıyafetler almak, onlara tatlılar hazırlamak demekti. Ancak bu yıl, anneler çocuklarına bayram sevinci yerine hayatta kalmaları için bir lokma ekmek vermeye çalışıyor.
Üç çocuk annesi Esma ez-Zeyyan, gözyaşları içinde "Çocuklarım bayram sabahı yeni kıyafetler giysin, sevgiyle kahvaltıya otursunlar isterdim. Ama bugün onların açlığını biraz olsun giderebilmek için mücadele veriyorum. Ekmek bulamıyoruz, su bulamıyoruz." dedi.
Savaşın en ağır yükünü çocukların taşıdığını söyleyen Zeyyan, "Bombardımanlar, binlercesini yetim bıraktı. Kimi annesini, kimi babasını kaybetti… Kimisi de sakat kaldı, artık yürüyemiyor ya da konuşamıyor." diye konuştu.