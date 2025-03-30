Gazze’de çocuk olmak! Bayramda şeker yerine bomba yağdı! İsrail bayram sabahını kana buladı

"ALLAH İÇİN ARTIK DÜNYA HAREKETE GEÇSİN. BU KADAR ÖLÜM YETMEDİ Mİ ARTIK?" İsrail'in bayram sabahı düzenlediği saldırılarda aile efradını kaybeden Filistinli bir baba yaptığı açıklamada, "Vallahi yeter...Yeter artık...Yeter bu katliamlar son bulsun artık..." sözleriyle acısını ve öfkesini dile getirdi. Dünyaya seslenen Filistinli baba, "Allah için artık dünya harekete geçsin. Bu kadar ölüm yetmedi mi artık?" dedi.

Dünyanın gözü önünde her gün öldürüldüklerini belirten Filistinli baba, sözlerini şöyle tamamladı: "Gazze'de her gün çocuklar katlediliyor. Yeter artık Allah için yeter. Kana doymadınız mı? Yazıklar olsun. Ey insanlar bizi hissedin artık. İnsanız biz insan!"

Bayram sabahı kız kardeşini, eniştesini ve yeğenlerini kaybeden bir başka Filistinli de küçük yeğeninin parçalanmış bedenini göstererek, "Çocuk bu çocuk! Bedeni nerede bunun! Bu annesi, bu babası, amca çocukları. Hepsi öldü. Kız kardeşimin çocuğu bu." dedi.

Yaklaşık iki yıldır her gün bu acıları yaşadıklarını belirten Filistinli, savaşın ve akan kanın durması için uluslararası kurumlara ve özgür insanlara harekete geçme çağrısı yaptı.