SAVUNMADA YERLİ DEVRİM

SIPRI'nin 2025 yılı verileri incelendiğinde Türkiye açısından en dikkat çekici anekdot askeri harcamalardaki artışın sadece bir mühimmat alımı değil stratejik bir teknolojik yatırım olmasıdır. Türkiye'nin askeri harcamaları geçen yıl %7,2 artışla 30 milyar dolara ulaşırken bu yükselişin temel itici gücü yerli savunma sanayisine yapılan rekor yatırımlar olarak raporlanmıştır.

Özellikle savunma sanayisini destekleyen özel fonlara ayrılan payın bir önceki yıla göre %25 artarak toplam harcamaların %22'sini oluşturması Türkiye'nin savunmada tam bağımsızlık ve teknolojik egemenlik yolunda dünya ölçeğinde bir model sergilediğini ortaya koymaktadır.