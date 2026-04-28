Küresel askeri harcamalar artan jeopolitik gerilimler ve savaşların etkisiyle 2025'te rekor kırarak 2,9 trilyon dolara ulaştı. Türkiye'nin harcamaları da dikkat çekici şekilde yükseldi.
KÜRESEL ASKERİ HARCAMALARDA REKOR ARTIŞ
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) raporuna göre küresel askeri harcamalar 2025'te bir önceki yıla göre reel olarak yüzde 2,9 arttı. Devam eden savaşlar ve artan jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle harcamalar 2 trilyon 887 milyar dolarla üst üste 11. kez rekor yeniledi.
Askeri harcamaların küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) içindeki payı yüzde 2,5'e yükselerek 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
ABD'DE GEÇİCİ DÜŞÜŞ ÇİN'DE ARTIŞ
Geçen yıl en çok askeri harcama yapan beş ülke ABD, Çin, Rusya, Almanya ve Hindistan oldu.
Bu ülkeler dünya toplamının yüzde 58'ini oluşturuyor.
ABD: Harcamalar yüzde 7,5 azalarak 954 milyar dolara geriledi. Bu düşüşte Ukrayna'ya yönelik yeni yardım paketlerinin onaylanmaması etkili oldu.
Çin: Yüzde 7,4 artışla 336 milyar dolara ulaştı.
Rusya: Yüzde 5,9 artış ve 190 milyar dolarla dünya üçüncülüğünü korudu.
Türkiye'nin askeri harcamaları geçen yıl yüzde 7,2 artarak 30 milyar dolara ulaştı.
2016 yılıyla kıyaslandığında Türkiye'nin harcamalarındaki artış oranı yüzde 94 gibi çarpıcı bir seviyeye çıktı. Türkiye, 2025'te en çok askeri harcama yapan ülkeler sıralamasında 18'inci sırada yer aldı.
Türkiye'nin harcamalarındaki temel itici güç yerli silah sanayisidir. Savunma sanayisini destekleme fonuna ayrılan pay toplam askeri harcamaların yüzde 22'sini oluşturuyor.
SIPRI'nin 2025 yılı verileri incelendiğinde Türkiye açısından en dikkat çekici anekdot askeri harcamalardaki artışın sadece bir mühimmat alımı değil stratejik bir teknolojik yatırım olmasıdır. Türkiye'nin askeri harcamaları geçen yıl %7,2 artışla 30 milyar dolara ulaşırken bu yükselişin temel itici gücü yerli savunma sanayisine yapılan rekor yatırımlar olarak raporlanmıştır.
Özellikle savunma sanayisini destekleyen özel fonlara ayrılan payın bir önceki yıla göre %25 artarak toplam harcamaların %22'sini oluşturması Türkiye'nin savunmada tam bağımsızlık ve teknolojik egemenlik yolunda dünya ölçeğinde bir model sergilediğini ortaya koymaktadır.
UKRAYNA SAVAŞI VE BELİRSİZLİK ETKİSİ
Küresel artışın en büyük motoru yüzde 14'lük yükselişle Avrupa oldu.
Bölge harcamaları 864 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Almanya: Harcamalarını yüzde 24 artırarak 114 milyar dolara çıkardı ve dünya dördüncüsü oldu.
Ukrayna: 84,1 milyar dolarlık harcama yaptı; bu rakam ülke GSYH'sinin tam yüzde 40'ına tekabül ediyor.
ASYA-PASİFİK VE ORTA DOĞU: HAREKETLİLİK ARTIYOR
Asya ve Okyanusya bölgesindeki harcamalar yüzde 8,1 artarak 681 milyar dolara ulaştı. Bölgedeki tüm alt birimlerde harcamaların artması, askeri hareketliliğin küresel çapta yayıldığını gösteriyor.
ARTIŞ TRENDİ DEVAM EDECEK Mİ?
SIPRI uzmanlarına göre devletlerin krizlere "silahlanma" ile yanıt vermesi bu trendin süreceğine işaret ediyor. Mevcut jeopolitik sarsıntılar ve devletlerin uzun vadeli savunma hedefleri, 2026 ve sonrasında da askeri bütçelerin büyümeye devam edeceğini gösteriyor.
Veriler SIPRI'den (Stockholm International Peace Research Institute) servis edilmiştir.
Arenada ezber bozan sahne: Antik Roma mozaiğinde savaşçı kadın tasviri