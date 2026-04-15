Neden bu kadar nadir görülüyor?

Popular Science'a göre bir ıstakozun bu eşsiz renk şemasıyla doğma olasılığı 50 milyonda birdir; bu, döllenmiş ancak henüz yumurtlanmamış yumurtaların birbirine temas etmesi sonucu oluşan genetik bir kusurdur. Uzmanlara göre bu durumun birkaç olası nedeni var:

Genetik mozaiklik

Gelişim sırasında pigment anormallikleri

Çok nadir görülen jinandromorfizm (yarı erkek yarı dişi yapı)

(Yukarıdaki karede Wellfleet balıkçı ekibi, iki renkli kabuklu deniz hayvanıyla birlikte. Fotoğraf kaynağı: Wellfleet Shellfish Company/INSTARimages)