Massachusetts'te Cape Cod kıyılarında balıkçılar olağanüstü nadir görülen çift renkli bir ıstakoz yakaladı. Yaklaşık 50 milyonda bir rastlandığı belirtilen bu tür bilim dünyasında büyük ilgi uyandırdı.
NY Post'ta yer alan habere göre olay, "Timothy Michael" adlı balıkçı teknesi tarafından Perşembe günü gerçekleşti. Istakoz sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede dikkat çekti. Istakozun kabuğu tam ortadan ikiye ayrılmış şekilde farklı renklere sahip bir tarafı kahverengi ve bir tarafı turuncu.
Popular Science'a göre bir ıstakozun bu eşsiz renk şemasıyla doğma olasılığı 50 milyonda birdir; bu, döllenmiş ancak henüz yumurtlanmamış yumurtaların birbirine temas etmesi sonucu oluşan genetik bir kusurdur. Uzmanlara göre bu durumun birkaç olası nedeni var:
Bilimsel tahminlere göre bu tür bir doğum olasılığı yaklaşık 50 milyonda bir.
(Yukarıdaki karede Wellfleet balıkçı ekibi, iki renkli kabuklu deniz hayvanıyla birlikte. Fotoğraf kaynağı: Wellfleet Shellfish Company/INSTARimages)
Istakozun eşsiz renk şeması onu akşam yemeği olmaktan kurtardı. Nadir ıstakoz, Woods Hole Bilim Akvaryumu'na bağışlandı. Burada hem korunacak hem de bilimsel incelemelere konu olacak. Akvaryum yetkilileri bu canlıyı ziyaretçilere genetik çeşitliliği ve doğadaki karmaşık biyolojik süreçleri göstermek için önemli bir fırsat olarak görüyor.
Balıkçılar için sıradan başlayan bir av bilim dünyası için nadir bir keşfe dönüştü. Istakoz bilimsel araştırma için koruma altına alındı.
