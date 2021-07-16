Sadece tek bir şart var! Ve netleşti! 40 yaş altına büyük müjde geldi! Bu köylere taşınanlara 285.000 TL verilecek
Ve sonunda netleşti! Bu proje hayatta reddedilemez! Bu köylere taşınanlara 285.000 TL verilecek! İtalya'nın Calabria bölgesi, nüfusu 2 binin altına düşen köylerini canlandırmak amacıyla yeni bir kampanya hazırlıyor. Bu kapsamda, bölgedeki köylere taşınanlar, üç senesi kapsayacak şekilde 28 bin euroluk (yaklaşık 285 bin lira) bir ödeme alacak. Söz hususu teklif, hem denize yakın ya da dağ yamacındaki köy ve kasabalar amacıyla geçerli olacak.
16.07.2021 08:09
- Son Güncelleme: 16.07.2021 08:09
Ödeme detayları: Teklifin özellikle girişimci gençleri ve çalışmaya hevesli Y kuşağını çekeceği umut ediliyor. Cambria bölgesel meclis üyesi olan Gianluca Gallo, yapılacak ödeme hakkında şu şekilde konuştu:
"İki ile üç yıl için aylık bin euro (yaklaşık 10,1 bin lira) şeklinde ödenebilir. Alternatif olarak, ister bir pansiyon, restoran, bar, kırsal çiftlik veya mağaza olsun, yeni bir ticari faaliyetin başlatılmasını desteklemek için tek seferlik bir finansman sağlanabilir. Teknik ayrıntıları, fonların tam miktarını ve süresini ve ayrıca üç bine kadar sakini olan biraz daha büyük köyleri de plana dahil edip etmeyeceğimizi tartışıyoruz" dedi.