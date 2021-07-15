Ukrayna'da SİHA coşkusu! Teslimatı bu sözlerle duyurdular!
Gerek Libya gerekse Dağlık Karabağ'da büyük roller üstlenen SİHA'lar dünyanın gündemini meşgul etmeye devam ederken birçok ülke satın almak için harekete geçti. Söz konusu ülkelerden Ukrayna, Türkiye'den SİHA satın alacağını duyurmuştu. Ukrayna'ya ilk SİHA teslimatı gerçekleşti. Teslimat büyük sevinçle karşılanırken Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, kabul için son testlerin yapıldığını belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde Odesa kentinde Ukrayna Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Türk dostlarımız Ukrayna Donanması'nın gemi envanterinin gelişimini de aktif olarak destekliyor. İlk modern korvetimizin gövdesinin inşası Türkiye'de başladı ve 2023'ün sonunda Ukrayna'da tamamlanacak" dedi.
Ukrayna'nın yakında Bayraktar İHA'ların sevkiyatını da beklediğini belirten Zelenskiy, "Deniz havacılığımız başarıyla güçlendiriliyor. Yakın zamanda modern ve etkili Bayraktar insansız hava araçlarını teslim almayı bekliyoruz" diye konuştu.
Türkiye ile Ukrayna arasında, Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalanmıştı.
Ukrayna Ordusu envanterindeki Bayraktar TB2 SİHA, Türkiye dahil 30'dan fazla ülkenin katılımıyla Karadeniz'de başlayan Sea Breeze2021 tatbikatında görüntülendi. Ukrayna'nın Türkiye yapımı ileri teknoloji TB2'yi ilk defa bu büyüklükteki bir tatbikatta kullandığı belirtildi.