Rusya’nın gaz kesintisi İsviçre’yi de vurdu: Olağanüstü durumlara hazır olun

Ülkedeki enerji sıkıntısının bu noktalara gideceğini düşünmediğini vurgulayan Fassler, buna karşın İsviçre'nin "olağanüstü senaryolara hazırlık yapması gerektiğinin" altını çizdi.

Fassler, federal hükümetin şimdiye kadar enerji tedarikinin ekonomik boyutuna odaklanıp güvenlik boyutunu geri plana attığını kaydetti ve yerel yönetimlerin bundan sonra federal bazdaki enerji planlamalarına dahil edilmek için gösterdiği çabaları takdirle karşıladığını söyledi.