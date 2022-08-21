Türk SİHA'larından korkan Yunanistan "Türkleri titretecek İHA" diye paylaştı sosyal medyada alay konusu oldu
Türk SİHA'ları korkulu rüyası olan Yunanistan yaptığı paylaşımla alay konusu oldu. Yunanistan, ilk İHA'sını tanıttığı paylaşımda "Türkleri titretecek İHA" ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın İHA'sını oyuncak makete benzeten sosyal medya kullanıcıları "Marketten mi aldınız?" diye sordu.
21.08.2022 17:26 - Son Güncelleme: 21.08.2022 17:26
Türkiye, dünya genelinde insansız hava araçları konusunda uluslararası alanda öne çıkmayı başarmış bir isim. İHA ve SİHA'larıyla ön plana çıkan Türkiye'ye ise Yunanistan rakip çıktı.
İlk Yunan İHA'sını tanıtımına gazete, "Türklerin titrediği ilk Yunan insansız hava aracı neredeyse hazır!" notunu düştü.
Bazı kullanıcılar "Marketten mi aldınız?" sorusunu sorarken, bazıları ise uçağın online yapı marketlerden alındığını iddia etti.
Kimi kullanıcılar ise Bayraktar TB-2'nin ayrıntılı görsellerine yer vererek Türkiye'nin gücünü gözler önüne serdi.