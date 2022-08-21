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Haberler Dünya Türk SİHA'larından korkan Yunanistan "Türkleri titretecek İHA" diye paylaştı sosyal medyada alay konusu oldu

Türk SİHA'larından korkan Yunanistan "Türkleri titretecek İHA" diye paylaştı sosyal medyada alay konusu oldu

Türk SİHA'ları korkulu rüyası olan Yunanistan yaptığı paylaşımla alay konusu oldu. Yunanistan, ilk İHA'sını tanıttığı paylaşımda "Türkleri titretecek İHA" ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın İHA'sını oyuncak makete benzeten sosyal medya kullanıcıları "Marketten mi aldınız?" diye sordu.

21.08.2022 17:26 - Son Güncelleme: 21.08.2022 17:26
Türk SİHA’larından korkan Yunanistan Türkleri titretecek İHA diye paylaştı sosyal medyada alay konusu oldu

Türkiye, dünya genelinde insansız hava araçları konusunda uluslararası alanda öne çıkmayı başarmış bir isim. İHA ve SİHA'larıyla ön plana çıkan Türkiye'ye ise Yunanistan rakip çıktı.

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Türk SİHA’larından korkan Yunanistan Türkleri titretecek İHA diye paylaştı sosyal medyada alay konusu oldu

3 üniversitenin girişimiyle tasarlanan İHA'yı bir Yunan gazetesi Greek City Times tanıttı. Manşetinde İHA'nın özelliklerinden bahseden gazete, sosyal medya hesabından ise ilginç bir paylaşım yaptı.

Türk SİHA’larından korkan Yunanistan Türkleri titretecek İHA diye paylaştı sosyal medyada alay konusu oldu

İlk Yunan İHA'sını tanıtımına gazete, "Türklerin titrediği ilk Yunan insansız hava aracı neredeyse hazır!" notunu düştü.

Türk SİHA’larından korkan Yunanistan Türkleri titretecek İHA diye paylaştı sosyal medyada alay konusu oldu

İHA'nın oyuncak gibi olmasıy nedeniyle sosyal medyadan tepkiler gecikmedi. Türk ve Yunan pek çok kullanıcı İHA ile dalga geçti.

Türk SİHA’larından korkan Yunanistan Türkleri titretecek İHA diye paylaştı sosyal medyada alay konusu oldu

Bazı kullanıcılar "Marketten mi aldınız?" sorusunu sorarken, bazıları ise uçağın online yapı marketlerden alındığını iddia etti.

Kimi kullanıcılar ise Bayraktar TB-2'nin ayrıntılı görsellerine yer vererek Türkiye'nin gücünü gözler önüne serdi.

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