Yunanistan'dan gerilimi tırmandıracak hamle! Yunan basını yazdı! Kırmızı çizgiyi aşmak için 12 mili koz olarak kullanacak!
Yunanistan Türkiye'ye karşı tahriklerini giderek artırıyor. Son hamlesi ise savaş çıkaracak cinsten. Yunan basınında yer alan habere göre Yunanistan Türkiye'nin savaş sebebi dediği ve kırmızı çizgi olarak belirttiği kara sularını 12 mile çıkarma düşüncesini koz olarak kullanacak.
Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı sonrası iyice artmış durumda. Toplantıdan beri Yunan basını olası savaş senaryolarını masaya yatırıyor.
Yunan basınında ise bu defa Türkiye'nin kırmızı çizgisi olarak nitelendirilecek bir konu vardı: Yunanistan'ın karasuları.
Haberde, Yunanistan'ın planları arasında Girit'in güneyindeki kıyı bölgesini 12 mile çıkarmak olduğundan bahsedildi.
Türkiye ile Libya mutabakatına atıf yapılırken, bu kararın kendilerine göre sözde geçersiz anlaşmanın yapıldığından sonra alınmaya niyetlenilmesine dikkat çekildi.
Yunan basınında bugün yer alan haberlerde ise 12 deniz mili meselesinin ciddi olarak Atina'nın masasında olduğunda bahsedildi.