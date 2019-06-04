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Rusya'da Ramazan Bayramı! Binlerce Müslüman caddelerde saf tuttu

Rusya'nın başkenti Moskova'da bayram namazı için camilere sığmayan binlerce Müslüman, caddelerde saf tutmak zorunda kaldı.

04.06.2019 10:38 - Son Güncelleme: 04.06.2019 10:42
Rusya'da Ramazan Bayramı! Binlerce Müslüman caddelerde saf tuttu

Moskova Merkez Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı öncesinde özel önlemler alındı.

Rusya'da Ramazan Bayramı! Binlerce Müslüman caddelerde saf tuttu

Cami etrafındaki cadde ve sokaklar ibadet için özel olarak trafiğe kapatıldı.

Rusya'da Ramazan Bayramı! Binlerce Müslüman caddelerde saf tuttu

Cami etrafındaki cadde ve sokaklar ibadet için özel olarak trafiğe kapatıldı.

Rusya'da Ramazan Bayramı! Binlerce Müslüman caddelerde saf tuttu

İbadet için oluşturulan alan etrafında polis güvenlik önlemleri alırken, cemaat kontrol noktalarından içeri girebildi.

Rusya'da Ramazan Bayramı! Binlerce Müslüman caddelerde saf tuttu

Namaz öncesinde Moskova Merkez Camisi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Dmitriy Medvedev'in ülkede yaşayan Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlayan mesajı okundu.

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