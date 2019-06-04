Rusya'da Ramazan Bayramı! Binlerce Müslüman caddelerde saf tuttu 04.06.2019 11:26

Rusya'nın başkenti Moskova'da bayram namazı için camilere sığmayan binlerce Müslüman, caddelerde saf tutmak zorunda kaldı.

Moskova Merkez Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı öncesinde özel önlemler alındı.

Cami etrafındaki cadde ve sokaklar ibadet için özel olarak trafiğe kapatıldı.

İbadet için oluşturulan alan etrafında polis güvenlik önlemleri alırken, cemaat kontrol noktalarından içeri girebildi.

Namaz öncesinde Moskova Merkez Camisi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Dmitriy Medvedev'in ülkede yaşayan Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlayan mesajı okundu.

Yaklaşık 20 milyon Müslüman'ın yaşadığı Rusya'da 7 bin civarında cami ve mescit bulunuyor.