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Avrupa’nın ilk sualtı restoranı Norveç Lindesnes'te açıldı... Böylesi görülmedi! Şaşkına çevirdi

Avrupa'nın ilk sualtı restoranı, Norveç'in Lindesnes şehrinde açıldı. Ülkenin güney kıyısındaki batık restoranının en dikkat çeken özelliği, Kuzey Denizi ve egzotik sakinlerinin panoramik manzarasını sunan 36 metrekarelik dev bir penceresinin bulunması. Sahibi tarafından dünyanın en büyüğü olarak lanse edilen restoranda deniz mahsulleri 5 metre su altında servis ediliyor.

03.06.2019 19:39 - Son Güncelleme: 03.06.2019 19:45
Avrupa’nın ilk sualtı restoranı Norveç Lindesnes'te açıldı... Böylesi görülmedi! Şaşkına çevirdi

Norveç'in Lindesnes şehrinde Avrupa'nın ilk sualtı restoranı hizmete girdi. Ülkenin güney kıyısındaki batık restoranının en dikkat çeken özelliği, Kuzey Denizi ve egzotik sakinlerinin panoramik manzarasını sunan 36 metrekarelik dev bir penceresinin bulunması.

Avrupa’nın ilk sualtı restoranı Norveç Lindesnes'te açıldı... Böylesi görülmedi! Şaşkına çevirdi

Sahibi tarafından dünyanın en büyüğü olarak lanse edilen restoranda deniz mahsulleri 5 metre su altında servis ediliyor.

Avrupa’nın ilk sualtı restoranı Norveç Lindesnes'te açıldı... Böylesi görülmedi! Şaşkına çevirdi

Restoran sahibi Stig Ubostad basın mensuplarına verdiği demeçte "Restoranımız, hiç şüphesiz dünyanın en büyüğü ve Avrupa'da tek. O kadar çok danışmandan geçtik ki bence her şeyden daha güvenli olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Avrupa’nın ilk sualtı restoranı Norveç Lindesnes'te açıldı... Böylesi görülmedi! Şaşkına çevirdi

Oslo'da pek çok estetik binanın mimarı Snhetta şirketi tarafından tasarlanan restoran "batık periskop" olarak adlandırılan 36 metrekarelik penceresiyle okyanus yaşamının eşsiz panoramik manzarasını sunuyor.

Avrupa’nın ilk sualtı restoranı Norveç Lindesnes'te açıldı... Böylesi görülmedi! Şaşkına çevirdi

26 cm kalınlığındaki pleksiglas pencere, fırtınalara dayanacak şekilde tasarlandı.

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