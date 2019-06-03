Avrupa’nın ilk sualtı restoranı Norveç Lindesnes'te açıldı... Böylesi görülmedi! Şaşkına çevirdi
Avrupa'nın ilk sualtı restoranı, Norveç'in Lindesnes şehrinde açıldı. Ülkenin güney kıyısındaki batık restoranının en dikkat çeken özelliği, Kuzey Denizi ve egzotik sakinlerinin panoramik manzarasını sunan 36 metrekarelik dev bir penceresinin bulunması. Sahibi tarafından dünyanın en büyüğü olarak lanse edilen restoranda deniz mahsulleri 5 metre su altında servis ediliyor.
03.06.2019 19:39
- Son Güncelleme: 03.06.2019 19:45
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