Mars'tan gelen kan donduran fotoğraflar şoke etti! NASA Mars bileti isim yazdırma nasıl olur?
Mars'tan gelen kan donduran fotoğraflar şoke etti! Son yıllarda uzay araştırmaları artarken Mars'ta kameralara yansıyan sıra dışı görüntü kan dondurdu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya yıkıldı. Bu arada 2020 yılında kızıl gezegene ismini göndermek isteyenler için başvuru ekranı açtı. Yani Mars 2020 uzay aracı binlerce ismin üzerinde yazıldığı uzay aracını Mars'a yollayacak. NASA'nın internet sitesinde başlatılan kampanyada, sisteme giriş yaparak bilgileri doldurmanız durumunda isimler sisteme kaydedilidiyor. Peki, NASA Mars bileti nasıl alınır? İşte NASA Mars bileti hazırlama ekranı
Mars'tan gelen kan donduran fotoğraflar şoke etti! NASA Mars bileti isim yazdırma nasıl olur? Mars'tan gelen fotoğraflarda sık sık tanımlanamayan cisimler göze çarpıyor. Bu kez NASA'nın Dünya'ya gönderdiği bu görüntüde Mars'ın üzerinde hiçbir benzeri olmayan taş parçası dikkat çekti. Mars'tan gelen fotoğraflarda sık sık tanımlanamayan cisimler göze çarpıyor. Bu kez NASA'nın Dünya'ya gönderdiği bu görüntüde Mars'ın üzerinde hiçbir benzeri olmayan taş parçası dikkat çekti. Oldukça devasa bir yapıda olan ve siyah-gri karışımı bir renge sahip olan bu cismin uzay boşluğundan kopup gelen bir göktaşı olduğu düşünülüyor. Ancak Mars'tan gelen çok daha ilginç ve bilim adamlarınca açıklanamayan görüntüler var!