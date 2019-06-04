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Mars'tan gelen kan donduran fotoğraflar şoke etti! NASA Mars bileti isim yazdırma nasıl olur?

Mars'tan gelen kan donduran fotoğraflar şoke etti! Son yıllarda uzay araştırmaları artarken Mars'ta kameralara yansıyan sıra dışı görüntü kan dondurdu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya yıkıldı. Bu arada 2020 yılında kızıl gezegene ismini göndermek isteyenler için başvuru ekranı açtı. Yani Mars 2020 uzay aracı binlerce ismin üzerinde yazıldığı uzay aracını Mars'a yollayacak. NASA'nın internet sitesinde başlatılan kampanyada, sisteme giriş yaparak bilgileri doldurmanız durumunda isimler sisteme kaydedilidiyor. Peki, NASA Mars bileti nasıl alınır? İşte NASA Mars bileti hazırlama ekranı

04.06.2019 14:29 - Son Güncelleme: 04.06.2019 14:35
Mars'tan gelen kan donduran fotoğraflar şoke etti! NASA Mars bileti isim yazdırma nasıl olur?

Mars'tan gelen kan donduran fotoğraflar şoke etti! NASA Mars bileti isim yazdırma nasıl olur? Mars'tan gelen fotoğraflarda sık sık tanımlanamayan cisimler göze çarpıyor. Bu kez NASA'nın Dünya'ya gönderdiği bu görüntüde Mars'ın üzerinde hiçbir benzeri olmayan taş parçası dikkat çekti. Mars'tan gelen fotoğraflarda sık sık tanımlanamayan cisimler göze çarpıyor. Bu kez NASA'nın Dünya'ya gönderdiği bu görüntüde Mars'ın üzerinde hiçbir benzeri olmayan taş parçası dikkat çekti. Oldukça devasa bir yapıda olan ve siyah-gri karışımı bir renge sahip olan bu cismin uzay boşluğundan kopup gelen bir göktaşı olduğu düşünülüyor. Ancak Mars'tan gelen çok daha ilginç ve bilim adamlarınca açıklanamayan görüntüler var!

Mars'tan gelen kan donduran fotoğraflar şoke etti! NASA Mars bileti isim yazdırma nasıl olur?

Son yıllarda uzay araştırmaları hızını iyice artırdı.

Mars'tan gelen kan donduran fotoğraflar şoke etti! NASA Mars bileti isim yazdırma nasıl olur?

Mars'ta kameralara yansıyan sıra dışı bir görüntü şu sıra Facebook başta olmak üzere sosyal medyada büyük ses getirdi.

Mars'tan gelen kan donduran fotoğraflar şoke etti! NASA Mars bileti isim yazdırma nasıl olur?

Mars'tan sık sık Dünya'ya görüntü gönderen Curiosity aracının geçtiği görüntülerden biri de 'uzaylı savaşçı' oldu. Uzaktan bakıldığında ne olduğu belli olmayan cisme biraz daha yakınlaştırıldığında ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor.

Mars'tan gelen kan donduran fotoğraflar şoke etti! NASA Mars bileti isim yazdırma nasıl olur?

Elbette NASA'nın bu konuda bir yorumu yok; ancak görüntüyü izleyen UFO meraklıları 'uzaylı savaşçı' yorumlarını yapmakta geri durmuyor.

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