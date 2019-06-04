Mars'tan gelen kan donduran fotoğraflar şoke etti! NASA Mars bileti isim yazdırma nasıl olur? Mars'tan gelen fotoğraflarda sık sık tanımlanamayan cisimler göze çarpıyor. Bu kez NASA'nın Dünya'ya gönderdiği bu görüntüde Mars'ın üzerinde hiçbir benzeri olmayan taş parçası dikkat çekti. Mars'tan gelen fotoğraflarda sık sık tanımlanamayan cisimler göze çarpıyor. Bu kez NASA'nın Dünya'ya gönderdiği bu görüntüde Mars'ın üzerinde hiçbir benzeri olmayan taş parçası dikkat çekti. Oldukça devasa bir yapıda olan ve siyah-gri karışımı bir renge sahip olan bu cismin uzay boşluğundan kopup gelen bir göktaşı olduğu düşünülüyor. Ancak Mars'tan gelen çok daha ilginç ve bilim adamlarınca açıklanamayan görüntüler var!