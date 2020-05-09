Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlanıyor! Bir ilk gerçekleşti
Nazi Almanyası'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet güçleri karşısındaki yenilgisinin 75. yıl dönümü nedeniyle Rusya'da kutlamalar düzenlendi. Zaferin 75. yıl kutlamaları koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kısıtllı olarak gerçekleşti. Onlarca savaş uçağı ve helikopter aynı anda havalandı, corona virüs salgını 75 yıl sonra bir ilkin yaşanmasına yol açtı. Detaylar haberimizde...
09.05.2020 14:45
- Son Güncelleme: 09.05.2020 15:19
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