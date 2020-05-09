RAMAZAN İMSAKİYE
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Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlanıyor! Bir ilk gerçekleşti

Nazi Almanyası'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet güçleri karşısındaki yenilgisinin 75. yıl dönümü nedeniyle Rusya'da kutlamalar düzenlendi. Zaferin 75. yıl kutlamaları koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kısıtllı olarak gerçekleşti. Onlarca savaş uçağı ve helikopter aynı anda havalandı, corona virüs salgını 75 yıl sonra bir ilkin yaşanmasına yol açtı. Detaylar haberimizde...

09.05.2020 14:45 - Son Güncelleme: 09.05.2020 15:19
Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlanıyor! Bir ilk gerçekleşti

II. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı kazanılan zaferin 75. yılını kutlayan Rusya'da, ilk kez başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da kimseler yoktu.

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Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlanıyor! Bir ilk gerçekleşti

Rus lider Vladimir Putin'in tarihte ilk kez ertelediği törenlerin yerine, Zafer Günü'nde savaş uçakları ve helikopterler Moskova semalarında uçtu.

Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlanıyor! Bir ilk gerçekleşti

Resmi törenin ilk adımı, Rusya lideri Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'nın dış duvarındaki Ebedi Ateş Anıtı'na çiçek koyması oldu.

Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlanıyor! Bir ilk gerçekleşti

Maske takmadığı dikkat çeken Vladimir Putin'in tören sırasında askerlerle arasında mesafe bıraktığı göze çarptı.

Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlanıyor! Bir ilk gerçekleşti

Milliyet'in haberine göre 75 savaş uçağı ve helikopterin gösterisi ise, en ağır helikopter Mi-26'nın gökyüzünde görünmesiyle başladı.

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