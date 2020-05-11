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Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew ve Jeffrey Epstein skandalı yeniden hortladı! Lüks konaktaki rezalet odası

İngiltere, Prens Andrew'in yıllar önce reşit olmayan bir kızla cinsel ilişki yaşadığı iddialarının ardından, cinsel taciz suçundan sabıkası olan ve cezaevinde ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığının ortaya çıkmasıyla çalkalanmıştı. Skandal sonrası Kraliçe Elizabeth, oğlu Prens Andrew'in kraliyet görevlerine son vererek maaşını kesmişti. Araya koronavirüsün girmesi sonrası skandal biraz dindi dinmesine ancak yeni bir tanığın ortaya çıkmasıyla rezalet hortladı.

11.05.2020 11:15 - Son Güncelleme: 11.05.2020 11:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





