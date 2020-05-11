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Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew ve Jeffrey Epstein skandalı yeniden hortladı! Lüks konaktaki rezalet odası
Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew ve Jeffrey Epstein skandalı yeniden hortladı! Lüks konaktaki rezalet odası
İngiltere, Prens Andrew'in yıllar önce reşit olmayan bir kızla cinsel ilişki yaşadığı iddialarının ardından, cinsel taciz suçundan sabıkası olan ve cezaevinde ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığının ortaya çıkmasıyla çalkalanmıştı. Skandal sonrası Kraliçe Elizabeth, oğlu Prens Andrew'in kraliyet görevlerine son vererek maaşını kesmişti. Araya koronavirüsün girmesi sonrası skandal biraz dindi dinmesine ancak yeni bir tanığın ortaya çıkmasıyla rezalet hortladı.
11.05.2020 11:15
- Son Güncelleme: 11.05.2020 11:19
Bir dönem tüm dünyada birinci gündem maddesi haline gelen ve gazetelerin manşetinde yer alan sapık milyarder Jeffrey Epstein ve Prens Andrew skandalı şimdilerde corona virüs gündemi nedeniyle unutuldu.
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Ancak eski bir modelin dün İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği röportaj, skandalı yeniden gündeme taşıdı. Model, Prens Andrew'un Jeffrey Epstein ile inkar ettiği yakın arkadaşlığı hakkında açıklamalarda bulundu.
Pedofil Jeffrey Epstein'in o dönem yakın çevresinde olan eski bir model, milyarderin kötü şöhretli New York konağında Prens Andrew ile buluşmak için üç genç kadın çağırdığını anlattı.
Pazar günü Daily Mail gazetesinde yayınlanan bir röportaja göre; 20'li yaşların başında olan kadınlara, 60 milyon sterlinlik evindeki evde gerçekleşecek ve York Dükü'nün de katılacağı gizli buluşma için 'güzel giyinmeleri' söylendi.
Prens Andrew'un katıldığı buluşmalardan en az ikisinin, Aralık 2010'da, hüküm giymiş cinsel suçlu Epstein'in evinde kaldığı sırada gerçekleştiğine inanılıyor.