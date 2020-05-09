Koronavirüsle mücadelede yeni umut: Kanada'da Kovid-19'a karşı özel bir diyaliz tedavisi geliştirildi

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentindeki Lawson Sağlık Araştırmaları Enstitüsünden yapılan açıklamada, özel bir diyaliz prosedürü ile gerçekleştirilen tedavinin dünyada ilk olduğu ve bu usulle yeni tip koronavirüsün tedavi edilebildiği bildirildi.