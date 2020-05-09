Koronavirüsle mücadelede yeni umut: Kanada'da Kovid-19'a karşı özel bir diyaliz tedavisi geliştirildi
Kanadalı bir grup bilim insanı, Kovid-19'a karşı kanın temizlenmesinde kullanılan diyaliz makinesi ile farklı bir tedavi metodu geliştirdi. Hastanın kanının standart diyalizden çok daha yavaş bir devrede çıkarıldığı yöntemde, beyaz kan hücrelerini hedeflemek ve dönüştürmek için belirli seviyelerde biyokimyasal bileşenler kullanıldı. Detaylar haberimizde.
09.05.2020 09:16
- Son Güncelleme: 09.05.2020 09:22
Dr. McIntyre, "Bu bizde, hastanın kanını vücudun dışında tedavi etme fikri doğurdu. Bağışıklık tepkisini değiştirmek için iltihap ile ilişkili beyaz kan hücrelerini yeniden programlayabiliriz. Nihai hedef hastanın hayatta kalmasını sağlamak, iyileştirmek ve oksijen ve ventilasyona bağımlılıklarını azaltmaktır." dedi.
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