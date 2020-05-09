RAMAZAN İMSAKİYE
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Koronavirüsle mücadelede yeni umut: Kanada'da Kovid-19'a karşı özel bir diyaliz tedavisi geliştirildi

Kanadalı bir grup bilim insanı, Kovid-19'a karşı kanın temizlenmesinde kullanılan diyaliz makinesi ile farklı bir tedavi metodu geliştirdi. Hastanın kanının standart diyalizden çok daha yavaş bir devrede çıkarıldığı yöntemde, beyaz kan hücrelerini hedeflemek ve dönüştürmek için belirli seviyelerde biyokimyasal bileşenler kullanıldı. Detaylar haberimizde.

09.05.2020 09:16 - Son Güncelleme: 09.05.2020 09:22
Koronavirüsle mücadelede yeni umut: Kanada'da Kovid-19'a karşı özel bir diyaliz tedavisi geliştirildi

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentindeki Lawson Sağlık Araştırmaları Enstitüsünden yapılan açıklamada, özel bir diyaliz prosedürü ile gerçekleştirilen tedavinin dünyada ilk olduğu ve bu usulle yeni tip koronavirüsün tedavi edilebildiği bildirildi.

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Koronavirüsle mücadelede yeni umut: Kanada'da Kovid-19'a karşı özel bir diyaliz tedavisi geliştirildi

Açıklamada, diyaliz cihazının, hastanın beyaz kan hücrelerini, vücudun Kovid-19'a verdiği yanıtla ilişkili bir semptom olan hiperinflamasyon ile savaşmak için yeniden programlayarak çalıştığı kaydedildi.

Koronavirüsle mücadelede yeni umut: Kanada'da Kovid-19'a karşı özel bir diyaliz tedavisi geliştirildi

Açıklamada, yeni tedavinin, virüsün ağır hastalarda bir sitokin fırtınasına neden olabileceğini gösteren kanıtlara dayandığı vurgulandı.

Koronavirüsle mücadelede yeni umut: Kanada'da Kovid-19'a karşı özel bir diyaliz tedavisi geliştirildi

Çalışma grubunun lideri Dr. Chris McIntyre, sitokin fırtınasının hiperinflamatuar duruma yol açtığını dile getirerek küresel ilaç sıkıntısı ve hiperinflamasyon ilaçlarının sınırlı olması gibi kaygılar arasında, Kovid-19 için daha fazla tedavi seçeneği keşfetmeye çalıştıklarını söyledi.

Koronavirüsle mücadelede yeni umut: Kanada'da Kovid-19'a karşı özel bir diyaliz tedavisi geliştirildi

Dr. McIntyre, "Bu bizde, hastanın kanını vücudun dışında tedavi etme fikri doğurdu. Bağışıklık tepkisini değiştirmek için iltihap ile ilişkili beyaz kan hücrelerini yeniden programlayabiliriz. Nihai hedef hastanın hayatta kalmasını sağlamak, iyileştirmek ve oksijen ve ventilasyona bağımlılıklarını azaltmaktır." dedi.

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