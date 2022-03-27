Rusya - Ukrayna savaşının 32. gününde korkutan haber! Çernobil’de 31 noktada yangın çıktı 

Çevre Koruma ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusların bombalamaları sonucunda ve ırkçıların ormanları ateşe vermeleri yüzünden çıkan yangınlarda radyasyon seviyesinde artış gözlemleniyor. Güncel uydu görüntülerinde yangınların 31 farklı noktada çıktığı tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.