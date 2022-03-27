Rusya - Ukrayna savaşının 32. gününde korkutan haber! Çernobil’de 31 noktada yangın çıktı
Rusya - Ukrayna savaşı 32. gününü de geride bırakırken bölgede tansiyonun hala daha düşmemesi negatif haberlerin oluşmasına da sebebiyet veriyor. Bu kapsamda Rusya'nın Ukrayna'nın Çernobil bölgesine gerçekleştirdiği saldırıların ardından 31 noktada yangın çıkarken, bölgedeki radyasyon seviyesinde artış gözlemlendiği ifade edildi.
27.03.2022 19:07 - Son Güncelleme: 27.03.2022 19:08
Çevre Koruma ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusların bombalamaları sonucunda ve ırkçıların ormanları ateşe vermeleri yüzünden çıkan yangınlarda radyasyon seviyesinde artış gözlemleniyor. Güncel uydu görüntülerinde yangınların 31 farklı noktada çıktığı tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.