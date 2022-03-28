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Haberler Dünya Hwasong-17 tipi kıtalararası balistik füze deneyen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan dünyaya "caydırıcı saldırı" tehdidi

Hwasong-17 tipi kıtalararası balistik füze deneyen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan dünyaya "caydırıcı saldırı" tehdidi

Geçtiğimiz hafta Hwasong-17 tipi yeni bir kıtalararası balistik füze deneyerek, bölgedeki güvenlik kaygılarını artıran Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un'dan, gerilime neden olacak yeni açıklamalar geldi. Son dakika haberine göre Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, ülkesinin "hiçbir şeyle takas edilemez ve hiçbir şey karşılığında satılamaz caydırıcı saldırı yeteneklerini geliştirmeye devam edeceğini" duyurdu.

28.03.2022 08:41 - Son Güncelleme: 28.03.2022 08:43
Hwasong-17 tipi kıtalararası balistik füze deneyen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’dan dünyaya caydırıcı saldırı tehdidi

Geçtiğimiz hafta Hwasong-17 tipi yeni bir kıtalararası balistik füze deneyerek, bölgedeki güvenlik kaygılarını artıran Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un'dan, gerilime neden olacak yeni açıklamalar geldi.

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Hwasong-17 tipi kıtalararası balistik füze deneyen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’dan dünyaya caydırıcı saldırı tehdidi

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan habere göre, geçtiğimiz Perşembe günü fırlatılan füzenin geliştirme sürecinde katkısı bulunan yetkililer, bilim adamları, teknisyenler ve işçilerle bir araya gelen Kim, ülkesinin "hiçbir şeyle takas edilemez ve hiçbir şey karşılığında satılamaz caydırıcı saldırı yetenekleri geliştirmeye devam edeceğini" ifade etti.

Hwasong-17 tipi kıtalararası balistik füze deneyen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’dan dünyaya caydırıcı saldırı tehdidi

Açıklamasında, "Ancak caydırıcı vuruş yetenekleriyle, kimse tarafından durdurulamayacak ezici bir askeri güçle donatıldığınızda bir savaşı önleyebilir, ülkenin güvenliğini garanti edebilir ve emperyalistlerin tüm tehditlerini ve şantajlarını bertaraf edebilirsiniz" diyen Kim'in, ayrıca yeni füzenin ABD'nin herhangi bir askeri hamlesini caydırmaya yardımcı olacağını da kaydettiği aktarıldı.

Hwasong-17 tipi kıtalararası balistik füze deneyen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’dan dünyaya caydırıcı saldırı tehdidi

Ülkenin füze programına atıfta bulunan Kim'in, "Tüm zorluklara rağmen savunma faaliyetlerine sıkı sıkıya bağlı kalınacağını" vurguladığı belirtildi.

Hwasong-17 tipi kıtalararası balistik füze deneyen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’dan dünyaya caydırıcı saldırı tehdidi

KUZEY KORE GERİLİMİ ARTIRMIŞTI
Kuzey Kore, geçtiğimiz Perşembe gerçekleştirdiği ve bu yılın 11. silah testi olarak kayıtlara geçen son füze denemesinde, Hwasong-17 tipi yeni bir kıtalararası balistik füzenin başarılı bir şekilde test edildiğini açıklamıştı.

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