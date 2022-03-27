Vav TV İzle
Haberler Dünya Ukrayna yanıyor! Kentler yerle bir oldu! Öncesi-sonrası harabe şehirler

Ukrayna yanıyor! Kentler yerle bir oldu! Öncesi-sonrası harabe şehirler

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken bölgeden dehşet kareleri geliyor. Topçu ateşinin durduğu nadir saatlerde ise Mariupol halkı çareyi cesetleri açtıkları toplu mezarlara koymakta buldu. Hayalet şehir Mariupol'de 200 kişinin konulduğu dev bir toplu mezar olduğu iddia ediliyor. Mariupol kentinin saldırılardan önceki ve sonraki halinin görüntüleri hasarın boyutunu gözler önüne serdi.

27.03.2022 16:29 - Son Güncelleme: 27.03.2022 16:29
Ukrayna yanıyor! Kentler yerle bir oldu! Öncesi-sonrası harabe şehirler

İşte Ukrayna'nın savaş nedeniyle hayalet kasabaya dönen yerlerinin öncesi ve sonrasında ait fotoğrafları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ukrayna yanıyor! Kentler yerle bir oldu! Öncesi-sonrası harabe şehirler

3. Harkov Svobody meydanı

Svoboy meydanı Avrupa'nın en büyük üçüncü, dünyanın ise 7. büyük şehir meydanıydı. Meydandan geri pek bir şey kalmadı.

Ukrayna yanıyor! Kentler yerle bir oldu! Öncesi-sonrası harabe şehirler

8. Mariupol'de belediye binası

500 bin nüfuslu liman şehri savaştan en çok etkikenen yer oldu. Savaş nedeniyle neredeyse taş üstünde taş kalmadı.

Ukrayna yanıyor! Kentler yerle bir oldu! Öncesi-sonrası harabe şehirler

2. Harkov meydanındaki belediye binası

Savaşın daha ilk günlerinde ağır darbeler alan Harkov'da 1.461.300 kişi yaşıyordu. Halkın büyük bir çoğunluğu güvenli bölgelere gitti.

Ukrayna yanıyor! Kentler yerle bir oldu! Öncesi-sonrası harabe şehirler

4. Harkov'da bir bir ilkokul

Harkov'daki bir okulda müdür olan Yule isimli bir Twitter kullancısının paylaştığı bu fotoğraf, okulun yerle bir olmuş halini gözler önüne seriyor.

SON DAKİKA