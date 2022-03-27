Ukrayna yanıyor! Kentler yerle bir oldu! Öncesi-sonrası harabe şehirler
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken bölgeden dehşet kareleri geliyor. Topçu ateşinin durduğu nadir saatlerde ise Mariupol halkı çareyi cesetleri açtıkları toplu mezarlara koymakta buldu. Hayalet şehir Mariupol'de 200 kişinin konulduğu dev bir toplu mezar olduğu iddia ediliyor. Mariupol kentinin saldırılardan önceki ve sonraki halinin görüntüleri hasarın boyutunu gözler önüne serdi.
27.03.2022 16:29 - Son Güncelleme: 27.03.2022 16:29
İşte Ukrayna'nın savaş nedeniyle hayalet kasabaya dönen yerlerinin öncesi ve sonrasında ait fotoğrafları...