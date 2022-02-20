Simspsonlar bunu da bildi! Kehanetleri ile meşhur Simpsonların 1999 yılındaki videosu...
Simpsons'ın tahminleri yine dünyayı salladı. Simpsonlar dizisi, geçmişte Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlanmasıyla ve koronavirüs salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Kehanetleri ile meşhur Simpsonların 1999 yılındaki o bölümü Kanada'da yaşananları birebir özetliyor. İşte Simpsonlar dizisinin doğru çıkan kehanetleri...
Kanada'da kamyon şoförleri, koronavirüs kısıtlamalarına tepki olarak "Özgürlük Konvoyu" adını verdikleri protestoya katılıyor. Ottawa polisi, göstericileri gözaltına almaya başladı.
Ocak ayı sonundan beri süren protestolar nedeniyle Başbakan Justin Trudeau, Kanada tarihinde ilk kez federal hükümete ablukaları ve protestoları bastırmasını için geçici yetkiler veren Acil Durum Yasası'nı yürürlüğe koydu.
Amerika-Kanada sınırında başlayan protestolar, 23 Ocak'ta ülkenin dört bir tarafında başlattıkları eylem şehirler arası ve şehir içi yollarda trafiği kilitledi.
SOSYAL MEDYA YIKILDI
Ve şimdilerde sosyal medyada bir video paylaşılıyor. Kehanetleriyle ünlü kült çizgi dizi Simpsonlar'ın 1999 tarihli bir bölümünden alındığı ileri sürülen bir video...
Ancak bugüne kadar pek çok küresel olayı yıllar öncesinden tahmin ettiği haberleri gündeme damga vuran Simpsonlar'ın, Kanada kamyon konvoyu protestosunu "öngördüğü" iddiaları çürütüldü.