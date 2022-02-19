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Nükleer üçleme güçleri devrede! Putin emri verdi hipersonik aerobalistik "Kinjal" füzeleri başarıyla fırlatıldı

Dünyayı yakan askeri hareketlilik... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer üçleme güçlerinin katıldığı geniş kapsamlı tatbikatı başlatma talimatı verdi. Putin, nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatta balistik füzelerin fırlatılmasını Kremlin Sarayı'ndaki durum merkezinden takip etti. Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, tatbikat esnasında Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerinin, hipersonik aerobalistik "Kinjal" füzelerini başarıyla fırlattığı bildirildi.

19.02.2022 15:54 - Son Güncelleme: 19.02.2022 15:59
Nükleer üçleme güçleri devrede! Putin emri verdi hipersonik aerobalistik Kinjal füzeleri başarıyla fırlatıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer üçleme güçlerinin katıldığı geniş kapsamlı tatbikatı başlatma talimatı verdi.

Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatta balistik füzelerin fırlatılmasını Kremlin Sarayı'ndaki durum merkezinden takip etti.

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Nükleer üçleme güçleri devrede! Putin emri verdi hipersonik aerobalistik Kinjal füzeleri başarıyla fırlatıldı

Rusya Savunma Bakanlığına göre, önceden planlanan tatbikata Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Karadeniz filoları katılıyor.

Nükleer üçleme güçleri devrede! Putin emri verdi hipersonik aerobalistik Kinjal füzeleri başarıyla fırlatıldı

Balistik ve güdümlü füzelerin denendiği stratejik çevreleme kuvvetleriyle yapılan geniş kapsamlı tatbikat stratejik caydırıcılık özelliği taşıyor.

Nükleer üçleme güçleri devrede! Putin emri verdi hipersonik aerobalistik Kinjal füzeleri başarıyla fırlatıldı

Nükleer üçlemeler, stratejik bombardıman uçakları, zemine kurulu füzeler ve balistik füze denizaltılarından oluşuyor. Bu üçlemeler böylece orduya havadan, karadan ve denizden nükleer füze fırlatma imkanı veriyor.

Nükleer üçleme güçleri devrede! Putin emri verdi hipersonik aerobalistik Kinjal füzeleri başarıyla fırlatıldı

TATBİKATTA HİPERSONİK FÜZELER KİNJAL VE TSİRKON DA KULLANILDI
Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, tatbikat esnasında Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerinin, hipersonik aerobalistik "Kinjal" füzelerini başarıyla fırlattığı bildirildi.

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