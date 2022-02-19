Nükleer üçleme güçleri devrede! Putin emri verdi hipersonik aerobalistik "Kinjal" füzeleri başarıyla fırlatıldı
Dünyayı yakan askeri hareketlilik... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer üçleme güçlerinin katıldığı geniş kapsamlı tatbikatı başlatma talimatı verdi. Putin, nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatta balistik füzelerin fırlatılmasını Kremlin Sarayı'ndaki durum merkezinden takip etti. Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, tatbikat esnasında Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerinin, hipersonik aerobalistik "Kinjal" füzelerini başarıyla fırlattığı bildirildi.
19.02.2022 15:54 - Son Güncelleme: 19.02.2022 15:59
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer üçleme güçlerinin katıldığı geniş kapsamlı tatbikatı başlatma talimatı verdi.
Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatta balistik füzelerin fırlatılmasını Kremlin Sarayı'ndaki durum merkezinden takip etti.
TATBİKATTA HİPERSONİK FÜZELER KİNJAL VE TSİRKON DA KULLANILDI
Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, tatbikat esnasında Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerinin, hipersonik aerobalistik "Kinjal" füzelerini başarıyla fırlattığı bildirildi.