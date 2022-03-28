Rus oligarkların paralarını nerede sakladığı ortaya çıktı! Şoke eden çamaşırhane detayı

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler Rus patronların servetleri tespit etmek için adımlar atıyor. Peki dünyada ne kadar Rus 'kara parası' var? ABD'li düşünce kuruluşu Atlantic Council, "kara para" olarak adlandırdığı ve Rus oligarkların yurt dışında sakladığı servetin yaklaşık 1 trilyon dolara ulaştığını söylüyor.

Kuruluşun 2020 raporu, bu miktarın dörtte birinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yakın ortakları, "oligarklar" olarak bilinen zengin Ruslar tarafından kontrol edildiğini tahmin ediyor.