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Kiev'de sabah sporları başladı! Saldırılar azaldı hayat normale dönüyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezinde özelikle son 4 gündür, Rus hava saldırıların azalmasıyla sokağa çıkanların sayısı artmaya başladı. Kimileri sabah koşusuna çıkarken kimileri de bisikletiyle sokaklara çıktı. İşte Kiev sokaklarından fotoğraflar...

28.03.2022 09:35 - Son Güncelleme: 28.03.2022 09:46
Kiev’de sabah sporları başladı! Saldırılar azaldı hayat normale dönüyor

Rusya'nın bir ay önce saldırılarını başlattığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, son günlerde hava saldırıların azalmasıyla şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda insan ile araç hareketliliğinin arttığı görülüyor.

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Kiev’de sabah sporları başladı! Saldırılar azaldı hayat normale dönüyor

Kiev'in merkezinde özelikle son 4 gündür Rus hava saldırıların azalmasıyla sokağa çıkanların sayısı artmaya başladı.

Kiev’de sabah sporları başladı! Saldırılar azaldı hayat normale dönüyor

Khreshatyk Caddesi'nde köpeğini gezdiren Elya, "Ukraynalı askerler, vatandaşlarının kendilerini güvende hissedebilmeleri için elinden geleni yapıyor." dedi.

Kiev’de sabah sporları başladı! Saldırılar azaldı hayat normale dönüyor

Elya, son günlerde merkezde hava saldırıları olmasa da sirenlerin sık sık çaldığını belirterek, "Şimdilik ortam güvenli fakat sirenler hala çalıyor, bu bizi korkutuyor." şeklinde konuştu.

Kiev’de sabah sporları başladı! Saldırılar azaldı hayat normale dönüyor

Yürüyüşe çıkan Petro Stetsiyak da son günlerde Kiev'de kendilerini daha çok güvende hissettiklerini kaydederek, "Ama savaş sadece cephede değil tüm ülkede devam ediyor." dedi.

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