Kiev'de sabah sporları başladı! Saldırılar azaldı hayat normale dönüyor
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezinde özelikle son 4 gündür, Rus hava saldırıların azalmasıyla sokağa çıkanların sayısı artmaya başladı. Kimileri sabah koşusuna çıkarken kimileri de bisikletiyle sokaklara çıktı. İşte Kiev sokaklarından fotoğraflar...
28.03.2022 09:35 - Son Güncelleme: 28.03.2022 09:46
Khreshatyk Caddesi'nde köpeğini gezdiren Elya, "Ukraynalı askerler, vatandaşlarının kendilerini güvende hissedebilmeleri için elinden geleni yapıyor." dedi.
Yürüyüşe çıkan Petro Stetsiyak da son günlerde Kiev'de kendilerini daha çok güvende hissettiklerini kaydederek, "Ama savaş sadece cephede değil tüm ülkede devam ediyor." dedi.