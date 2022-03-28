Rusya - Ukrayna savaşı sonrası uzman isimden tarihi itiraf: Doğu Akdeniz’de Türkiye’siz yapamayız!

'DÜNYA ŞU ANDA TÜRKİYE İLE KONUŞUYOR'

Türkiye'nin mevcut durumunun bugünlerde çok önemli olduğunu belirten Hollandalı enerji danışmanı Widdershoven "Dünya şu anda Türkiye ile konuşuyor. İnsanlar yol kat ederek Ankara'ya geliyor" dedi. Widdershoven, Hollanda'nın Türkiye'de büyük hacimli yatırımları olduğunu ve güçlü bir Türk ekonomisinden en büyük faydayı Hollanda'nın göreceğini ifade etti.

