Meghan Markle ve Kate Middleton savaşında son perde! Ayrılık için ilk adım
Dünyanın en ünlü eltileri Meghan Markle ile Kate Middleton'ın arasının kötü olduğu ve sürekli anlaşmazlıklar yaşandığı iddia ediliyordu. Ve bu kavgada ilk hamle Meghan Markle ve Prens Harry'den geldi. Prens Harry ve Meghan Markle, Kate Middleton ve Prens William çiftinden yollarını ayırdı. Ayrılık duyurusu ise Instagram üzerinden yapıldı.
03.04.2019 13:18
- Son Güncelleme: 03.04.2019 13:25
Prens Harry'nin Meghan Markle ile evlenmesinin ardından bir türlü sular durulmadı. Meghan Markle ile Kate Middleton'ın arasının oldukça kötü olduğu ve sık sık anlaşmazlıklar ortay çıktığı iddia ediliyordu.
İLK AYRILIK YAŞANDI
Çeşitli ayrıntılar basına yansıyan, üstelik Buckingham tarafından da yalanlanmayacak kadar aşikar olan bu gerilim sonucu, ilk ayrılık da yaşandı.
Bebeklerinin doğumundan önce ailenin birçok diğer üyesiyle birlikte yaşadıkları Kensington Sarayı'ndan, Windsor'daki Frogmore evine taşınacak olan Prens Harry ile Meghan Markle ilk iş olarak sosyal medyada Prens William ve Kate Middleton ile yollarını ayırdı.
Kısa bir süre sonra bebek sahibi olacak çiftin artık kendilerine özgü bir Instagram sayfası var.
Her iki çiftin etkinlikleri de Kensington Royal sayfasında takipçilerle paylaşılıyordu. Ancak bundan böyle Prens Harry ve Meghan Markle ile ilgili etkinlikler kendi resmi sayfaları olan Sussex Royal'de paylaşılacak.