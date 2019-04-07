Yunanistan'da tepki çeken görüntüler
Avrupa sınırlarının mültecilere açıldığı yönündeki haberlerin çıkmasıyla, Diavata kampının dışına toplanan göçmenler ile polis arasında arbede yaşandı.
07.04.2019 06:51
- Son Güncelleme: 07.04.2019 06:51
Sosyal medyada Avrupa sınırlarının mültecilere açıldığı yönündeki haberlerin çıkmasıyla, Selanik yakınlarındaki Diavata kampının dışına toplanan göçmenler ile polis arasında arbede yaşandı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500 kadar göçmenin Kuzey Makedonya sınırına hareket etmek istemesi üzerine polis müdahalede bulundu.
Polis, sınırı geçmek üzere hareket edenlere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası ile müdahale ederken, göçmenler polise taş ve sopalarla karşılık verdi.