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Yunanistan'da tepki çeken görüntüler

Avrupa sınırlarının mültecilere açıldığı yönündeki haberlerin çıkmasıyla, Diavata kampının dışına toplanan göçmenler ile polis arasında arbede yaşandı.

07.04.2019 06:51 - Son Güncelleme: 07.04.2019 06:51
Yunanistan'da tepki çeken görüntüler

Sosyal medyada Avrupa sınırlarının mültecilere açıldığı yönündeki haberlerin çıkmasıyla, Selanik yakınlarındaki Diavata kampının dışına toplanan göçmenler ile polis arasında arbede yaşandı.

Yunanistan'da tepki çeken görüntüler

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500 kadar göçmenin Kuzey Makedonya sınırına hareket etmek istemesi üzerine polis müdahalede bulundu.

Yunanistan'da tepki çeken görüntüler

Polis, sınırı geçmek üzere hareket edenlere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası ile müdahale ederken, göçmenler polise taş ve sopalarla karşılık verdi.

Yunanistan'da tepki çeken görüntüler
Yunanistan'da tepki çeken görüntüler
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