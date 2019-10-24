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Dünyayı sarsan olay! 39 ceset tek tek çıkarıldı detaylar kan dondurdu

Dün ajanslara son dakika olarak düşen İngiltere'nin Essex şehrinde bir TIR'ın içerisinde bulunan 39 cesetle ilgili ortaya çıkan yeni detaylar şok etkisi yarattı. Uzmanlar konuyla ilgili araştırmalarını sürdürürken, cesetler TIR'dan tek tek çıkarıldı.

24.10.2019 09:38 - Son Güncelleme: 24.10.2019 10:25
Dünyayı sarsan olay! 39 ceset tek tek çıkarıldı detaylar kan dondurdu

İngiltere'nin güneydoğusundaki Essex bölgesinde bir sanayi sitesine park edilmiş halde bulunan bir TIR'ın içinde 39 kişinin cesedine ulaşılmış ve tır sürücüsü gözaltına alınmıştı.

Dünyayı sarsan olay! 39 ceset tek tek çıkarıldı detaylar kan dondurdu

Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan TIR sürücüsünün 25 yaşındaki Kuzey İrlandalı Mo Robinson olduğu bildirildi.

Dünyayı sarsan olay! 39 ceset tek tek çıkarıldı detaylar kan dondurdu

TIR'ın bulunduğu Waterglade Sanayi Sitesi, polis tarafından güvenlik kordonuna alındı.

Dünyayı sarsan olay! 39 ceset tek tek çıkarıldı detaylar kan dondurdu

Essex polisi, TIR'ın Belçika'nın Zeebrugge limanından kalkan ve dün sabah 00.30'da Thames Nehri kıyısındaki Purfleet limanına demirleyen bir gemiyle İngiltere'ye giriş yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

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Dünyayı sarsan olay! 39 ceset tek tek çıkarıldı detaylar kan dondurdu

Emniyet Müdürü Yardımcısı Pippa Mills önceliklerinin kurbanların kimliklerini tespit etmek olduğunu ancak bunun uzun sürebileceğini belirtti.

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