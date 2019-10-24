Dünyayı sarsan olay! 39 ceset tek tek çıkarıldı detaylar kan dondurdu

Dün ajanslara son dakika olarak düşen İngiltere'nin Essex şehrinde bir TIR'ın içerisinde bulunan 39 cesetle ilgili ortaya çıkan yeni detaylar şok etkisi yarattı. Uzmanlar konuyla ilgili araştırmalarını sürdürürken, cesetler TIR'dan tek tek çıkarıldı.

24.10.2019 09:38 - Son Güncelleme: 24.10.2019 10:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





