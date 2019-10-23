Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan, Rasulayn'da terör örgütünün kullandığı merkezler görüntülendi. Görüntülerde, sözde eğitim ve konaklama alanları ile ofis olarak kullandığı binalarda teröristbaşı Öcalan'ın çok sayıda posteri yer alıyor. Binalarda YPG/PKK'nın flamaları, ölen teröristlerin fotoğrafları ve örgütün finansmanına faaliyetlerine ilişkin çok sayıda döküman bulunuyor.
Görüntülerde çatışmalarda öldüğü anlaşılan teröristlere ait fotoğrafların bazılarında PKK'nın paçavralarının bulunması dikkati çekiyor.
Örgütün, sözde eğitim merkezini genellikle kadın yapılanmasıdaki teröristleri yetiştirmek için kullandığı öğrenildi.
ABD'nin YPG ile PKK'yı birbirinden ayrı gösterme çabalarına karşın Fırat nehrinin doğusunda teröristlerden kurtarılan pek çok yerde teröristbaşı Abdullah Öcalan resimleri bulunmuştu.
AA, teröristlerden temizlenen Tel Abyad'da 3 gün önce de örgütün tahrip ettiği hastanenin girişinde teröristbaşı Öcalan posterinin olduğu görüntüleri yayınlamıştı.
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