Rasulayn'da terör örgütünün kullandığı sözde eğitim ve konaklama alanları görüntülendi 23.10.2019 17:42

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan, Rasulayn'da terör örgütünün kullandığı merkezler görüntülendi. Görüntülerde, sözde eğitim ve konaklama alanları ile ofis olarak kullandığı binalarda teröristbaşı Öcalan'ın çok sayıda posteri yer alıyor. Binalarda YPG/PKK'nın flamaları, ölen teröristlerin fotoğrafları ve örgütün finansmanına faaliyetlerine ilişkin çok sayıda döküman bulunuyor.