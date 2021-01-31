Putin’in çocukluk arkadaşı ifşa etti! Tarihin en büyük rüşveti! Putin’in sarayının sahibi ortaya çıktı

Navalny, Putin'in Rusya'nın güney Karadeniz kıyısındaki lüks mülklerinin, sızdırılmış kat planlarına sahip olduğunu ileri sürdü ve internet üzerinden hazırladığı platformda Putin'in mülkünde gizli bir tünel, yüzme havuzu, buz pisti ve kilise olduğunu da iddia etti.