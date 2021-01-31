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Putin’in çocukluk arkadaşı ifşa etti! Tarihin en büyük rüşveti! Putin’in sarayının sahibi ortaya çıktı

Rusya muhalif aktivist Aleksey Navalny'nin şoke eden açıklamalarını konuşurken Putin'in çocukluk arkadaşı Rus iş adamı gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı. Navalnıy, Putin'in Karadeniz kıyısında 1,4 milyar dolara bir saray yaptırdığını içinde striptiz külübü, buz pateni bisti, kumarhane, sinema salonu olduğunu iddia etmişti. Navalnıy'ın bu iddiası milyonlar tarafından izlenmişti. İşte sarayın asıl sahibi…

31.01.2021 17:38 - Son Güncelleme: 31.01.2021 17:55
Putin’in çocukluk arkadaşı ifşa etti! Tarihin en büyük rüşveti! Putin’in sarayının sahibi ortaya çıktı

Rus muhalifin yayınladığı deprem etkisi yaratan görüntüler, bir anda tüm dikkatleri Rusya'ya çekmişti. Sadece 24 saatte 20 milyondan fazla kişi tarafından izlenen görüntülerin ardından açıklamalar peş peşe geldi.

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Putin’in çocukluk arkadaşı ifşa etti! Tarihin en büyük rüşveti! Putin’in sarayının sahibi ortaya çıktı

Son açıklama ise Rus milyarder Arkadi Rotenberg'den geldi. Rotenberg, Putin'e yakın işadamları tarafından rüşvet olarak yaptırıldığı ve Putin'in kullanımına tahsis edildiği öne sürülen sarayın kendisine ait olduğunu açıkladı.

Putin’in çocukluk arkadaşı ifşa etti! Tarihin en büyük rüşveti! Putin’in sarayının sahibi ortaya çıktı

Navalny, Putin'in Rusya'nın güney Karadeniz kıyısındaki lüks mülklerinin, sızdırılmış kat planlarına sahip olduğunu ileri sürdü ve internet üzerinden hazırladığı platformda Putin'in mülkünde gizli bir tünel, yüzme havuzu, buz pisti ve kilise olduğunu da iddia etti.

Putin’in çocukluk arkadaşı ifşa etti! Tarihin en büyük rüşveti! Putin’in sarayının sahibi ortaya çıktı

Putin ise hafta başında yaptığı açıklamada, 100 milyondan fazla izlenen videodaki iddiaları yalanlamıştı. Putin'e yakın iş adamlarından Rotenberg dün yaptığı açıklama ile sarayın kendisine ait olduğunu duyurdu.

Putin’in çocukluk arkadaşı ifşa etti! Tarihin en büyük rüşveti! Putin’in sarayının sahibi ortaya çıktı

Açıklamada "Birkaç yıl önce kreditörlerle anlaşma yaparak bu araziyi satın aldım" ifadeleri yer aldı. Rotenberg lüks yapının 1-2 yıl içinde tamamlanacağını otel olarak faaliyete gireceğini söyledi.