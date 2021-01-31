Putin’in çocukluk arkadaşı ifşa etti! Tarihin en büyük rüşveti! Putin’in sarayının sahibi ortaya çıktı
Rusya muhalif aktivist Aleksey Navalny'nin şoke eden açıklamalarını konuşurken Putin'in çocukluk arkadaşı Rus iş adamı gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı. Navalnıy, Putin'in Karadeniz kıyısında 1,4 milyar dolara bir saray yaptırdığını içinde striptiz külübü, buz pateni bisti, kumarhane, sinema salonu olduğunu iddia etmişti. Navalnıy'ın bu iddiası milyonlar tarafından izlenmişti. İşte sarayın asıl sahibi…
31.01.2021 17:38
- Son Güncelleme: 31.01.2021 17:55