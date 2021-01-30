Putin'in sarayından yeni görüntüler! Rus medyası paylaştı
Rusya'da muhalif aktivist Aleksey Navalny'nin gözaltına alınmasının ardından yayınlanan videonun etkisi günden güne artıyor. Rus lider Putin'e ait olduğu iddia edilen 'krallık'la ilgli flaş gelişmeler yaşandı. İçinde buz pistinden kumarhaneye kadar her detayın düşünüldüğünün öne sürüldüğü saray için Kremlin sözcüsü Peskov "hayal ürünü" demiş, Putin ise ciddiye almadığını ve sıkıcı bulduğunu söylemişti. Rus medyası ise yeni görüntüler paylaştı...
30.01.2021 09:12
- Son Güncelleme: 30.01.2021 09:12