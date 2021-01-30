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Putin'in sarayından yeni görüntüler! Rus medyası paylaştı

Rusya'da muhalif aktivist Aleksey Navalny'nin gözaltına alınmasının ardından yayınlanan videonun etkisi günden güne artıyor. Rus lider Putin'e ait olduğu iddia edilen 'krallık'la ilgli flaş gelişmeler yaşandı. İçinde buz pistinden kumarhaneye kadar her detayın düşünüldüğünün öne sürüldüğü saray için Kremlin sözcüsü Peskov "hayal ürünü" demiş, Putin ise ciddiye almadığını ve sıkıcı bulduğunu söylemişti. Rus medyası ise yeni görüntüler paylaştı...

30.01.2021 09:12 - Son Güncelleme: 30.01.2021 09:12
Putin'in sarayından yeni görüntüler! Rus medyası paylaştı

Tedavi olduğu Almanya'dan Rusya'ya dönüşünde gözaltına alınan ve Kremlin'i sık sık eleştiren muhalif aktivist Alexey Navalny, Putin'in 1 milyar sterlin değerindeki 'sarayının' görüntülerini yayınladı. Bugün ise Rus medyasında şok kareler yer aldı.

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Putin'in sarayından yeni görüntüler! Rus medyası paylaştı

Navalny, Putin'in Rusya'nın güney Karadeniz kıyısındaki lüks mülklerinin, sızdırılmış kat planlarına sahip olduğunu ileri sürdü ve internet üzerinden hazırladığı platformda Putin'in mülkünde gizli bir tünel, yüzme havuzu, buz pisti ve kilise olduğunu da iddia etti.

Putin'in sarayından yeni görüntüler! Rus medyası paylaştı

Putin, viral olan ve Rus sosyal medyasında 86 milyon kez izlenen saray videosunu "derleme ve montaj" olarak nitelendirdi ve "sıkıcı" bulduğunu söyledi.

Putin'in sarayından yeni görüntüler! Rus medyası paylaştı

Rusya Devlet Başkanı bir video konferansında öğrencilere "Bana veya yakın akrabalarıma ait olarak gösterilen hiçbir şey bana veya akrabalarıma ait değil, hiçbir zaman da olmadı" dedi ve videonun bazı kısımlarını izlediğini ancak hepsini izleyecek vakti olmadığını belirtti.

Putin'in sarayından yeni görüntüler! Rus medyası paylaştı

Navalny'nin dev şatodan kıyıya açılan bir tüneli olduğunu da iddia ettiği görüntüleri, 24 saatte 20 milyondan fazla kişi izlemişti.