Rusya bu iki olayı konuşuyor! Putin’in evlilik dışı ilişkiden olan kızından şok paylaşım! Navalny'nin müttefiki İngiliz casusla aynı masada...
Rusya, muhalif aktivist Aleksey Navalny protestoları ile çalkalanırken Rus polisinin 5 binden fazla kişiyi gözaltına aldığı ve hala tam olarak bastıramadığı olaylarla ilgili sürpriz bir paylaşım da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in evlilik dışı ilişkiden olduğu iddia edilen kızından geldi. Öte yandan hapisteki Kremlin karşıtı aktivist Aleksey Navalny'nin bir müttefikinin, Moskova'daki bir restoranda bir MI6 ajanıyla buluşmasına ait olduğu iddia edilen görüntüleri ortaya çıkardığını iddia edildi. İşte detaylar…
02.02.2021 12:22
- Son Güncelleme: 02.02.2021 12:34
Ağustos ayında Novçiok sinir gazıyla zehirlenen ve Almanya'da tedavi gören Navalni, 17 Ocak'ta Rusya'ya döndüğü gün tutuklanmıştı. Zehirlenmesinin arkasında Kremlin'in olduğunu savunan, Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın kurucusu Navalni, Rus lider Vladimir Putin'e karşı protesto için destekçilerini sokaklara çağırdı.