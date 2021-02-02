Rusya bu iki olayı konuşuyor! Putin’in evlilik dışı ilişkiden olan kızından şok paylaşım! Navalny'nin müttefiki İngiliz casusla aynı masada...

Navalni'nin tutuklanma gerekçesi ise, daha önce hakkında verilen şartlı tahliye kararına uymaması. Polis, Navalni'nin "görevi kötüye kullanma suçu" gerekçesiyle ceza aldığını, düzeni olarak karakola giderek rapor vermesi şartını yerine getirmediğini söylüyor.