Putin Ukrayna savaşının başladığı gün 30 iş insanıyla ne görüştü? Gizli belgeler ortaya çıktı
Ukrayna ve Rusya savaşı dünya tarafından anbean takip edilirken çıkan gizli belgeler Rus oligarkları deşifre etti. Rus oligarkların servetlerini ülke dışındaki off-shore şirketlere nasıl aktardığını gözler önüne serdi. Peki işgalin başladığı gün Putin 30 iş insanıyla neden görüştü?
Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açtığı 24 Şubat günü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin en zengin iş insanlarından oluşan bir grubu Kremlin'e davet etti. Putin'e yakın haber ajansları tarafından bu haber 'savaş için gerekli bir önlem' olarak aktarıldı. Söz konusu ajanslar, ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanabilecek ekonomik yaptırımlara işaretle haberlerinde, "Hepimiz yaşadığımız dünyayı anlıyoruz" ifadelerine yer verdi. Davetlilerin her biri Rus ekonomisinin sadık birer destekçisiydi. Bunlardan 14'ü milyarder olarak sınıflandırılıyordu. Şirketleri ülkedeki başlıca sektörler olan petrol, doğalgaz, bankacılık ve kimyasal sektörlerinin önde gelenleri olan bu kişilerin bazıları Putin ile 20 yılı aşkın bir süredir görüşüyorlar.
Ancak ortaya çıkarılan gizli belgelere göre Putin'le olan bağlarına ve Rusya'daki konumlarına rağmen birçoğu yıllardır servetlerini ülke dışına aktarıyor. The Washington Post gazetesinin 'Pandora Belgeleri' (Pandora Papers) veya 'Cennet Belgeleri' (Paradise Papers) diye adlandırılan söz konusu gizli belgelere dayandırdığı haberine göre 37 katılımcının yarısından fazlası yüz milyonlarca doları yöneten, finansal yatırımlar yapan, kredi veren ve aile kredisi oluşturan off-shore şirketlerle doğrudan yahut yakından ilişkili kişilerden oluşuyordu.
OLİGARKLARIN SERVETİ TÜM RUSLARIN KAZANCINA EŞİT
Off-shore şirketlerinin kullanılması kişisel servetlerin araştırmacılardan, vergi kurumlarından, rakip oligarklardan ve Rus devletinin kendi içindeki para hırslılarından korunmasını sağlayabilir ve yıllar önce başka amaçlar için oluşturulmuş olmasına rağmen Batı ülkelerinin Putin'in müttefiklerini cezalandırmak için uyguladıkları son ekonomik yaptırımları da engelleyebilir. ABD, İngiltere ve AB'nin yaptırımları, Kremlin toplantısına katılan iki iş adamı dışında tüm katılımcıları kapsadı.
CIA eski analisti ve ABD Hazinesi Terörizm ve Mali İstihbarat Dairesi'nde kıdemli politika danışmanı olan Julia Friedlander, gazeteye yaptığı değerlendirmede, "Putin, yakın çevresinin devlet şirketlerinin mali kaynaklarından ve devletin kendisinden faydalanmasına izin veriyor. Paranın yolculuğu genellikle yurtdışında bitiyor" ifadelerini kullandı. Rus ekonomisiyle ilgili araştırmaların büyük çoğunluğuna göre off-shore şirketlerde Ruslara ait bir trilyon dolar bulunuyor. Bazı tahminlere göre Rus oligarklar, tüm Rusların toplam kazancına eşit bir servete sahipler.
YATLAR VE UÇAKLAR
Pandora Belgeleri ya da Cennet Belgeleri, katılımcıların çok çeşitli faaliyetler ve projeler için denizaşırı şirketleri nasıl kullandığını gösteriyor. Örneğin bazılarının bu faaliyetler ve projeler için yatları ve uçakları kullandıklarına işaret ediliyor. Rus milyarder Andrey Melnichenko'nun sahibi olduğu, yaklaşık 600 milyon dolar değerindeki 'Sailing Yacht A' adlı Bermuda Adaları'ndaki şirketine kayıtlı dünyanın en büyük yelkenlisini ve bir diğer Rus milyarder Leonid Mikhelson'ın 65 milyon dolar değerindeki Gulfstream G650 model özel jetini de ortaya çıkardı.