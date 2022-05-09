Putin Ukrayna savaşının başladığı gün 30 iş insanıyla ne görüştü? Gizli belgeler ortaya çıktı

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açtığı 24 Şubat günü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin en zengin iş insanlarından oluşan bir grubu Kremlin'e davet etti. Putin'e yakın haber ajansları tarafından bu haber 'savaş için gerekli bir önlem' olarak aktarıldı. Söz konusu ajanslar, ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanabilecek ekonomik yaptırımlara işaretle haberlerinde, "Hepimiz yaşadığımız dünyayı anlıyoruz" ifadelerine yer verdi. Davetlilerin her biri Rus ekonomisinin sadık birer destekçisiydi. Bunlardan 14'ü milyarder olarak sınıflandırılıyordu. Şirketleri ülkedeki başlıca sektörler olan petrol, doğalgaz, bankacılık ve kimyasal sektörlerinin önde gelenleri olan bu kişilerin bazıları Putin ile 20 yılı aşkın bir süredir görüşüyorlar.