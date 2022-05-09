Putin Zafer Günü kutlamalarında konuştu: Batı'nın başka planları var
Rusya lideri Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyasını mağlup edişinin yıl dönümünde, Kızıl Meydan'da konuşma yaptı. Putin, Batı'nın, Rusya'yı dinlemek istemediğini, başka planlara sahip olduğunu söyledi. Putin, "Düşmanlarımızıa karşı savaştık. Donbas topraklarına ve Kırım'a girmek istiyorlardı. Kiev'in nükleer silah konuşlandırma planları vardı. İşte bu sebeple Rusya harekete geçti." şeklinde konuştu.
09.05.2022 10:36 - Son Güncelleme: 09.05.2022 11:24
Rusya, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyasını yendiği tarih olan 9 Mayıs'ı Zafer Günü olarak kutluyor. Rus lider Vladimir Putin başkent Moskova'daki törende konuştu.
İşte Putin'in Zafer Günü kutlamasındaki konuşmasından öne çıkanlar;
Onların anısı bizim için çok önemlidir. Rusya her zaman güvenliğine çok önem vermiştir.
Rusya Batı dünyasında her ijki tarafın da çıkarlarını düşünmek istedi ancak NATO bunu gördü. Başka plan içerisindeydiler Donbas'ta.
Hem ABD hem de kendi uyduları çok fazla şey yaptı. Bir şeylerin olması gerekiyordu. Hala askerler yerleştirdiklerini görüyorduk, gördük. Rusya bunu önledi Bu yapılması gereken tek şeydi. Güçlü bir ülke olmak için önemliydi bu. ABD bilhassa böyle bir adım attı.