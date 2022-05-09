Putin Zafer Günü kutlamalarında konuştu: Batı’nın başka planları var

Hem ABD hem de kendi uyduları çok fazla şey yaptı. Bir şeylerin olması gerekiyordu. Hala askerler yerleştirdiklerini görüyorduk, gördük. Rusya bunu önledi Bu yapılması gereken tek şeydi. Güçlü bir ülke olmak için önemliydi bu. ABD bilhassa böyle bir adım attı.