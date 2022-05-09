Putin ile ilgili parkinson iddiası Zafer Günü kutlamasında çekilen bir görüntüyle yeniden alevlendi!
Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ukrayna savaşı sonrası Putin ile ilgili parkinson iddiası Rusya'nın Zafer Günü kutlamasında çekilen bir görüntüyle yeniden alevlendi. Görüntülerde Putin'in sol eliyle sağ elini tutması görülüyor.
09.05.2022 15:34 - Son Güncelleme: 09.05.2022 15:36
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken Moskova yönetimi bugün Zafer Günü kutlamasıyla Batı'ya gözdağı verdi.
Törende konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesiyle ilgili olarak "Kiev nükleer silah peşindeydi. Ukrayna'da yapmamız gerekeni yaptık. Bağımsızlık için yaptık" dedi.