Vav TV İzle
Haberler Dünya Putin ile ilgili parkinson iddiası Zafer Günü kutlamasında çekilen bir görüntüyle yeniden alevlendi!

Putin ile ilgili parkinson iddiası Zafer Günü kutlamasında çekilen bir görüntüyle yeniden alevlendi!

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ukrayna savaşı sonrası Putin ile ilgili parkinson iddiası Rusya'nın Zafer Günü kutlamasında çekilen bir görüntüyle yeniden alevlendi. Görüntülerde Putin'in sol eliyle sağ elini tutması görülüyor.

09.05.2022 15:34 - Son Güncelleme: 09.05.2022 15:36
Putin ile ilgili parkinson iddiası Zafer Günü kutlamasında çekilen bir görüntüyle yeniden alevlendi!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken Moskova yönetimi bugün Zafer Günü kutlamasıyla Batı'ya gözdağı verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Putin ile ilgili parkinson iddiası Zafer Günü kutlamasında çekilen bir görüntüyle yeniden alevlendi!

Törende konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesiyle ilgili olarak "Kiev nükleer silah peşindeydi. Ukrayna'da yapmamız gerekeni yaptık. Bağımsızlık için yaptık" dedi.

Putin ile ilgili parkinson iddiası Zafer Günü kutlamasında çekilen bir görüntüyle yeniden alevlendi!

Törende çekilen bir görüntü Putin ile ilgili son günlerde tartışılan bir iddiayı yenidem gündeme getirdi.

Putin ile ilgili parkinson iddiası Zafer Günü kutlamasında çekilen bir görüntüyle yeniden alevlendi!

SON GÖRÜNTÜSÜ PARKİNSON İDDİASINI YENİDEN ALEVLENDİRDİ
İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının yenilgiye uğratılmasının 77'inci yıldönümüne katılan Putin'in yaptığı konuşma sonrasında askeri geçit törenini izlerken kaydedilen bir görüntü dikkat çekti.

Putin ile ilgili parkinson iddiası Zafer Günü kutlamasında çekilen bir görüntüyle yeniden alevlendi!

Putin'in sol eliyle sağ elini tutmasının yer aldığı görüntü sonrası çokça tartışılan parkinson iddiası yeniden gündem oldu.

SON DAKİKA