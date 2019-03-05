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"İki ülke olarak uçurumdan döndük"

Amerika Birleşik Devletleri Barış Enstitüsü (USIP) tarafından düzenlenen "Pakistan'ın öncelikleri" adlı panele katılan Büyükelçi Han, Pakistan'ın dış politikasını ve Hindistan ile yaşanan gerilimi değerlendirdi. Han, "İki ülke olarak (Pakistan-Hindistan) uçurumdan döndük. Ama durum hala ciddiyetini koruyor." ifadelerini kullandı.

05.03.2019 08:17 - Son Güncelleme: 05.03.2019 08:18
İki ülke olarak uçurumdan döndük

Pakistan'ın Washington Büyükelçisi Asad Majeed Han, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerginliğin kısmen azaldığını fakat iki ülke arasındaki durumun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri Barış Enstitüsü (USIP) tarafından düzenlenen "Pakistan'ın öncelikleri" adlı panele katılan Büyükelçi Han, Pakistan'ın dış politikasını ve Hindistan ile yaşanan gerilimi değerlendirdi.

İki ülke olarak uçurumdan döndük

Han, ABD ile olan ilişkilerinin Pakistan'ın kuruluşundan bu yana devam ettiğini ve barış, ekonomi ve terörle mücadele kapsamında ortak hedefler izlediklerini belirtti.

Han, "ABD ile olan ilişkimiz, sonuç olarak belirleyici ve önemli. Birlikte çalıştığımız zaman olağanüstü başarılar elde ettik." ifadelerini kullandı.

İki ülke olarak uçurumdan döndük

Özellikle Pakistan Başbakanı İmran Han hükümetinin dış politikada insan dostu, kalkınma odaklı ve barış merkezli bir gündem izlemek için yeni bir Pakistan inşaa etmeye çalıştığını vurgulayan Han, ABD ve diğer ülkelere Pakistan'a yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

İki ülke olarak uçurumdan döndük

"PAKİSTAN KENDİNİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEK"
Hindistan ile olan gerginliğe de değinen Han, Pakistan'ın tüm barışçıl adımlarına rağmen Hindistan'ın agresif ve provake edici adımlar atmaya devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"İki ülke olarak uçurumdan döndük. En azından şimdilik. Ama durum hala ciddiyetini koruyor. Mesela Hindistan'a ait savaş uçağının pilotunu geri teslim etmemizin hemen ardından sınır kontrol noktalarımıza saldırılar yapıldı. Bu saldırılar esnasında iki askerimiz ve sivil vatandaşlarımız hayatını kaybetti.

İki ülke olarak uçurumdan döndük

Bu durum ilk defa yaşanmıyor ve bizi diken üstünde bırakıyor. Başbakan (İmran Han) göreve geldiğinden beri sorunların diyalog ile çözülebileceğini vurgulamasına rağmen Hindistan, bölge barışını ve güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor. Bu durumda Pakistan kendini savunmaya devam edecek."

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