2200 yılından gelen adamın korkunç kehaneti! Dünyanın sonu böyle mi gelecek?

Safsata mı yoksa gerçek mi? İsmi bilinmiyor ve 2200 yılından geldiğini iddia ediyor. 2200 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu, gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü bazı gelişmeleri paylaştı. Ve öyle bir kehaneti var ki, insanlığın sonunun nasıl geleceğini gösteren cinsten.