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2200 yılından gelen adamın korkunç kehaneti! Dünyanın sonu böyle mi gelecek?

Zamanda yolculuk yapma, geleceğe veya geçmişe gitme... Pek çok dizi, film ve kitabın başlıca konusu oluyor genellikle. Ama ya gerçekse? Sosyal medyada zaman yolculuğu yaptığını iddia edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. 2200 yılından gelen adamın anlattıkları hayli ilginç. Ayrıca dünyanın gidişatı ile ilgili kehanetleri insanlığın şimdiden kulak asması gereken cinsten. İşte gelecekten gelen adamın kehanetleri.

06.03.2019 10:34 - Son Güncelleme: 06.03.2019 10:36
2200 yılından gelen adamın korkunç kehaneti! Dünyanın sonu böyle mi gelecek?

Safsata mı yoksa gerçek mi? İsmi bilinmiyor ve 2200 yılından geldiğini iddia ediyor. 2200 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu, gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü bazı gelişmeleri paylaştı. Ve öyle bir kehaneti var ki, insanlığın sonunun nasıl geleceğini gösteren cinsten.

2200 yılından gelen adamın korkunç kehaneti! Dünyanın sonu böyle mi gelecek?

"Beni izleyen herkese teşekkürler. İnanması zor ama doğruyu söylüyorum. Ben zaman yolcusuyum." diyerek başlayan zaman yolcusu iddialarını tek tek anlatıyor.

2200 yılından gelen adamın korkunç kehaneti! Dünyanın sonu böyle mi gelecek?

Hem geçmişte hem de gelecekte bulunduğunu söyleyen zaman yolcusu artık hikayesini anlatma zamanının geldiğini belirtiyor.

2200 yılından gelen adamın korkunç kehaneti! Dünyanın sonu böyle mi gelecek?

ZAMAN YOLCULUĞU İÇİN TARİH VERDİ

Geçmişe gelme sebebinden bahseden zaman yolcusu hikayesinin 2028 yılında başladığını öne sürüyor.

2200 yılından gelen adamın korkunç kehaneti! Dünyanın sonu böyle mi gelecek?

Zaman yolcusuna göre zamanda yolculuk teknolojisi 2028'de icat edildi.

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