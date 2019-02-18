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Rusya'dan kritik S-400 açıklaması

18.02.2019 17:13

Rostek Başkanı Sergey Çemezov, Rusya’nın sene sonuna kadar Türkiye’ye S-400 kompleksinin sevkiyatını tamamlayacağını bildirdi.


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