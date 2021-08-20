‘Pencşir Aslanı’ olarak anılan Ahmed Şah Mesud’un 32 yaşındaki oğlu Taliban’la mücadeleye hazırlanıyor

TALİBAN TEHLİKESİNİ DÜNYAYA İLK O ANLATTI

Ahmed Şah Mesud, Taliban'la hep mücadele etti. Müzakereden de kaçınmadı. Görüştüğü Taliban heyetine 'Halk sizi gerçekten istiyorsa, gelin seçime gidelim, neticeye hepimiz razı olalım' demişti. Taliban en çok ondan korkuyordu. Uluslararası alanda da boş durmadı. ABD'ye, Fransa'ya ve bütün Avrupa'ya Taliban'ın nasıl bir tehlike doğuracağını anlatmaya çalışıyordu. O bunları yaparken Pakistan'daki Afgan büyükelçisi günlüğüne şunları yazıyordu: "Mesud diye bir adam var dünya için savaşıyor ama dünyanın bundan haberi yok. Bir adam gecesini gündüzüne katarak küresel terörizme dönüşecek terörizme karşı savaşıyor ama kimse bilmiyor. O ve arkadaşları yalnızlar."