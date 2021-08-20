‘Pencşir Aslanı’ olarak anılan Ahmed Şah Mesud’un 32 yaşındaki oğlu Taliban’la mücadeleye hazırlanıyor
Afganistan yüzyıllardır karmaşık savaşların gölgesinde bir ülke oldu. Yakın tarihin en önemli olaylarından bir tanesi olan Afgan-Sovyet savaşının efsane komutanlarından Ahmed Şah Mesud, Taliban ve El Kaide'yle de mücadele ediyordu. 9 Eylül 2001'de bombalı bir saldırıyla öldürüldü. Bu gelişme sonrası Taliban ve El Kaide'nin önü daha da açıldı. Şimdi 'Pencşir Aslanı' olarak anılan Ahmed Şah Mesud'un 32 yaşındaki oğlu Taliban'la mücadeleye hazırlanıyor. Ahmed Mesud, Afganistan'ın sıcak çatışmalar içinde olduğu bir ortamda 1989 yılında doğdu. Bazen babasının yanına, dağlara getiriliyordu. O küçük çocuğu Mesud'un kucağında görenlerin çok azı onun oğlu olduğunu biliyordu. Bir süre ailesiyle Tacikistan'da yaşadı. Babası öldürüldüğünde 12 yaşındaydı.
Afganistan yüzyıllardır karmaşık savaşların gölgesinde bir ülke oldu. Ahmed Şah Mesud Eylül 1953'te Pencşir Vadisi'nde doğduğunda ülke nispeten sakin bir dönemdeydi. 1993'te tahta çıkan Muhammed Zahir Şah 40 yıllık saltanatının huzurlu günlerindeydi. Çok sürmedi, ABD-Sovyet çekişmesi Afganistan'a da ulaştı.
Ahmed Şah Mesud 1870'lerde Semerkant'tan göçmüş köklü bir aileye mensuptu. Babası okumayı seven bir askerdi. Mevlânâ'nın, Gazali'nin, Muhyiddini Arabi'nin, Sadi'nin eserleri hep baş köşedeydi. "Horasan Erenleri" vasıtasıyla bir ucu Anadolu'ya ulaşan tasavvuf kültürüne bağlıydılar. Mesud bu terbiye içinde yetişti. Mühendislik eğitimi aldığı Kabil Politeknik Enstitüsü'nde arkadaşlarına Mesnevi'den bölümler okuyordu. Üniversite yıllarında politik ortam daha da hareketlenmişti. Müslüman Gençlik Örgütü'ne girdi. Sonradan her biri Afgan-Sovyet savaşında olumlu- olumsuz yönleriyle öne çıkacak birçok şöhretli isimle bu yıllarda tanıştı. Yönetime isyan halindeydiler. Hürriyet'in haberine göre Mesud, sertlik yanlısı olanlara karşı daha ılımlı gruplara girdi.
'MEVLÂNÂ, CHURCHILL'
Sovyetler yönetimi ele geçirip Aralık 1979'da Afganistan'ı işgal ettiğinde Mesud emrinde birlikleri olan bir gerilla komutanıydı artık. Pencşir bölgesinde Ruslara geçit vermedi. 80'lerin ortasına gelindiğinde o artık bir efsaneydi. 'Pencşir Aslanı' olarak nam salmıştı. Uluslararası basının da yakın takibindeydi. Sarp, çetin ve geçit vermez bir coğrafyadan hiç umulmayan bir profildi.
TALİBAN TEHLİKESİNİ DÜNYAYA İLK O ANLATTI
Ahmed Şah Mesud, Taliban'la hep mücadele etti. Müzakereden de kaçınmadı. Görüştüğü Taliban heyetine 'Halk sizi gerçekten istiyorsa, gelin seçime gidelim, neticeye hepimiz razı olalım' demişti. Taliban en çok ondan korkuyordu. Uluslararası alanda da boş durmadı. ABD'ye, Fransa'ya ve bütün Avrupa'ya Taliban'ın nasıl bir tehlike doğuracağını anlatmaya çalışıyordu. O bunları yaparken Pakistan'daki Afgan büyükelçisi günlüğüne şunları yazıyordu: "Mesud diye bir adam var dünya için savaşıyor ama dünyanın bundan haberi yok. Bir adam gecesini gündüzüne katarak küresel terörizme dönüşecek terörizme karşı savaşıyor ama kimse bilmiyor. O ve arkadaşları yalnızlar."