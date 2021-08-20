’Genel af’ ilan etmesine rağmen kan donduran infaz! Taliban Afgan polis şefini böyle öldürdü

Söz konusu infaz Taliban'ın 'genel af' ilan etmesinden sadece birkaç gün sonra gerçekleşti. Taliban'dan yapılan açıklamada, 'Herkes için genel af ilan edildi... Bu yüzden rutin hayatınıza tam bir güvenle başlamalısınız' ifadelerine yer verilmişti.