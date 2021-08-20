'Genel af' ilan etmesine rağmen kan donduran infaz! Taliban Afgan polis şefini böyle öldürdü
Sıcak gelişmeler yaşanan Afganistan'dan son dakika haberleri peş peşe geliyor. Taliban'ın 'genel af' ilan etmesine rağmen ülkeden infaz görüntüleri gelmeye devam ediyor. Taliban militanlarının bir Afgan polis şefini infaz ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu videoda Herat yakınlarındaki Badgis Eyaleti polis şefi General Hacı Molla Achakzai'nin otomatik silahlarla vurularak öldürüldüğünü anlar yer alıyor.
20.08.2021 09:19
- Son Güncelleme: 20.08.2021 09:25