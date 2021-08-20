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Haberler Dünya 'Genel af' ilan etmesine rağmen kan donduran infaz! Taliban Afgan polis şefini böyle öldürdü

'Genel af' ilan etmesine rağmen kan donduran infaz! Taliban Afgan polis şefini böyle öldürdü

Sıcak gelişmeler yaşanan Afganistan'dan son dakika haberleri peş peşe geliyor. Taliban'ın 'genel af' ilan etmesine rağmen ülkeden infaz görüntüleri gelmeye devam ediyor. Taliban militanlarının bir Afgan polis şefini infaz ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu videoda Herat yakınlarındaki Badgis Eyaleti polis şefi General Hacı Molla Achakzai'nin otomatik silahlarla vurularak öldürüldüğünü anlar yer alıyor.

20.08.2021 09:19 - Son Güncelleme: 20.08.2021 09:25
’Genel af’ ilan etmesine rağmen kan donduran infaz! Taliban Afgan polis şefini böyle öldürdü

Dünya 10 gün içinde Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'dan gelen haberlere kilitlenmiş durumda.

20 yıl sonra ülkenin yönetimini fiilen devralan Taliban ılımlı açıklamalar yapsa da ülkeden Taliban'ın eski dönemini aratmayacak haberler gelmeye başladı.

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’Genel af’ ilan etmesine rağmen kan donduran infaz! Taliban Afgan polis şefini böyle öldürdü

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Taliban'a karşı savaşan bir polis şefi militanlar tarafından infaz edildi.

’Genel af’ ilan etmesine rağmen kan donduran infaz! Taliban Afgan polis şefini böyle öldürdü

Bölgeyi ele geçirdikten sonra Taliban tarafından tutuklanan polis şifinin öldürüldüğü anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

’Genel af’ ilan etmesine rağmen kan donduran infaz! Taliban Afgan polis şefini böyle öldürdü

Söz konusu videoda Herat yakınlarındaki Badgis Eyaleti polis şefi General Hacı Molla Achakzai'nin otomatik silahlarla vurularak öldürüldüğünü anlar yer alıyor.

’Genel af’ ilan etmesine rağmen kan donduran infaz! Taliban Afgan polis şefini böyle öldürdü

Söz konusu infaz Taliban'ın 'genel af' ilan etmesinden sadece birkaç gün sonra gerçekleşti. Taliban'dan yapılan açıklamada, 'Herkes için genel af ilan edildi... Bu yüzden rutin hayatınıza tam bir güvenle başlamalısınız' ifadelerine yer verilmişti.

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