Uçaktan düşen Afgan görüntülerini yayınlayan Afgan Gazeteci Tariq Majidi: Kimse bunların gerçekleşebileceğini düşünemezdi
Dünyanın konuştuğu uçaktan düşen Afganların görüntülerini dünyaya servis eden Afgan gazeteci o anları anlattı. Afgan Gazeteci Tariq Majidi "Kimse bunların gerçek hayatta gerçekleşebileceğini düşünemezdi, hayal edemezdi" dedi. Majidi, "İnsanlar her gün havaalanına koşuyor ve oradan uçmayı, kendilerini ve sevdiklerinin hayatlarını kurtarmayı bekliyor" şeklinde konuştu.
Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'e girdikten sonra binlerce Afgan vatandaş ülkeyi terk etmek için Hamid Karzai Havalimanı'na akın etti. Afgan Gazeteci ise trajik ve dehşet verici bir görüntüyü dünyaya servis etti. Havalimanı'ndan havalanan uçağa tutunan 3 Afgan'ın uçaktan düşerek hayatını kaybettiği görüntüleri yayınladı. Gazeteci Majidi o anları yaşananları, duygularını ve Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendirdi.
Majidi, Kabil'deki olayın oldukça trajik ve şoke edici olduğunu belirterek, "Hem bizim insanımızı hem de tüm dünyadaki insanları oldukça etkiledi. Kimse bunların gerçek hayatta gerçekleşebileceğini düşünemezdi, hayal edemezdi. Taliban'ın Kabil'e girmesiyle Kabil'deki binlerce insan evlerini terk ettiler. Afganistan'dan kaçma fırsatı bulabilmek adına, hayatlarına kurtarabilmek adına havaalanına akın ettiler. Bu trajik olay gerçekleştiğinde maalesef bazıları kendini Amerikan uçağının tekerleklerine veya kanatlarına saklamaya çalıştı" dedi.
Afgan halkından bilgi almak için olay yerine gittiğini belirten Majidi, "Böyle neler olmuştu? Bir anda patlamaya benzer bir ses duyuldu. Yerel halka sorduğumda, neler olduğunu anlamak için dışarı çıktıklarında genç bir Afgan adamın uçaktan düşerek hayatını kaybettiğini anladıklarını söylediler. Bu, bir gazeteci olarak benim için ve elbette Afganistan'daki diğer insanlar ya da sosyal medya kullanan diğer ülke vatandaşları için oldukça şoke ediciydi" diye konuştu.
"AFGANİSTAN'DAYKEN BİRÇOK ÖLÜM TEHDİDİ VE NE OLDUĞU BİLİNMEYEN, ŞÜPHELİ ARAMALAR ALDIM"
Güvenlik endişesi nedeniyle ülkesinden ayrılmak durumunda kaldığını söyleyen Majidi, şu anda birçok gazetecinin hayatlarından endişe duyduğu için Afganistan'dan ayrıldığını kaydetti. Bu kararı alırken çok zorlandığını da bildiren Tariq Majidi, "Afganistan'dayken birçok ölüm tehdidi ve ne olduğu bilinmeyen, şüpheli aramalar aldım. Hükümetin beni koruyamayacağını ya da korumayacağını anladım ve sonunda da ayrılmaya karar verdim. Ardından haber yapmayı bıraktım ve ülkemden bir süre önce ayrıldım" şeklinde konuştu.
"TALİBAN SAVAŞÇILARI, ÖRNEĞİN KADIN HAKLARINA 20 YIL ÖNCEKİ GİBİ YAKLAŞIYORLAR"
Afganistan'ın tamamen barış içerisinde yaşayacağını söylemenin zor olduğunu kaydeden Afgan Gazeteci, "Taliban'ın kadın haklarına, basın özgürlüğüne ve bu ülkenin son 20 yılda başardıklarına saygı göstermesi gerektiğini biliyorlar. Ama şu an ülkenin dört bir yanından gelen haberlerden de anlıyoruz ki Taliban savaşçıları, örneğin kadın haklarına 20 yıl önceki gibi yaklaşıyorlar. Yani kadınların evlerinde olmalarını, çalışmayı bırakmalarını, üniversiteye gitmemelerini istiyorlar. Bu tarz şeyler insanları gelecek hakkında olumsuz düşündürmeye itiyor" değerlendirmesinde bulundu.