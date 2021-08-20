Uçaktan düşen Afgan görüntülerini yayınlayan Afgan Gazeteci Tariq Majidi: Kimse bunların gerçekleşebileceğini düşünemezdi

Afgan halkından bilgi almak için olay yerine gittiğini belirten Majidi, "Böyle neler olmuştu? Bir anda patlamaya benzer bir ses duyuldu. Yerel halka sorduğumda, neler olduğunu anlamak için dışarı çıktıklarında genç bir Afgan adamın uçaktan düşerek hayatını kaybettiğini anladıklarını söylediler. Bu, bir gazeteci olarak benim için ve elbette Afganistan'daki diğer insanlar ya da sosyal medya kullanan diğer ülke vatandaşları için oldukça şoke ediciydi" diye konuştu.



