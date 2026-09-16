Pazarlama maskesinin altındaki gerçek: Apple ve Meta yapay zeka yarışında neden çuvallıyor?
Apple ve Meta'nın yapay zeka pazarındaki iddialı hamleleri, yakından incelendiğinde devrim niteliğinde bir vizyondan ziyade her iki şirketin yapısal açmazlarını gözler önüne seriyor. Meta, hızlı çıkışlar yapan çözümlerine rağmen geçmişteki veri skandalları ve ekosistem yoksunluğu yüzünden güven bunalımıyla boğuşurken; Apple katı mahremiyet duvarları ve dış servis entegrasyonlarındaki sınırlamaları nedeniyle günümüzün gelişmiş otonom ajanlarının gerisinde kalıyor. Üstelik her iki şirketin denetimsiz dijital asistanları, özellikle çocukların korunması ve veri güvenliği açısından henüz güven veren bir tablo sunmaktan oldukça uzak bulunuyor.
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