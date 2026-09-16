META: GÜVEN PROBLEMİ

Meta, yapay zekâ pazarında varlık göstermek için sert hamleler yapsa da, şirketin politikası belirgin bir hedefsizlik ve güven bunalımı barındırıyor. Şirketin geliştirdiği yapay zekâ ajanı Muse, ilk beş gün içinde yaklaşık 600 bin kez indirilerek ChatGPT'nin ilk günlerdeki popülaritesine yaklaşmış ve büyük bir merak uyandırmış olsa da, kalıcı bir liderlik getirmekten oldukça uzakta yer alıyor.