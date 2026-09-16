KİTABI KORUMAK İÇİN YETERİNCE ÖNLEM ALINMADI MI?

Bir yayıncılık kaynağı dün gece yaptığı açıklamada, "Bu son derece şüpheli" dedi. "Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Bu muhtemelen yılın en büyük kitabı ve etrafındaki güvenlik inanılmaz derecede sıkıydı."