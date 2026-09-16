Prenses Diana'nın kardeşinin yazdığı anı kitabı Hollanda'da çalındı
Kont Spencer'ın, Prenses Diana'nın çalkantılı evliliğini ve ölümünün ardından yaşananları konu alan ve Kraliyet Ailesi'nde huzursuzluk yaratması beklenen gizli anı kitabının Hollanda'da nakliye aşamasındayken siyah plastiğe sarılı yalnızca dört nüshasının çalınması yayın dünyasında ve güvenlik çevrelerinde büyük bir gizem yarattı; olay fırsatçı çetelerden Kraliyet destekçilerine uzanan spekülasyonlara yol açarken Hollanda polisi soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.
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