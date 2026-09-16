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Prenses Diana'nın kardeşinin yazdığı anı kitabı Hollanda'da çalındı

Kont Spencer'ın, Prenses Diana'nın çalkantılı evliliğini ve ölümünün ardından yaşananları konu alan ve Kraliyet Ailesi'nde huzursuzluk yaratması beklenen gizli anı kitabının Hollanda'da nakliye aşamasındayken siyah plastiğe sarılı yalnızca dört nüshasının çalınması yayın dünyasında ve güvenlik çevrelerinde büyük bir gizem yarattı; olay fırsatçı çetelerden Kraliyet destekçilerine uzanan spekülasyonlara yol açarken Hollanda polisi soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

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Prenses Diana’nın kardeşinin yazdığı anı kitabı Hollanda’da çalındı

Prenses Diana'nın kardeşi Kont Spencer'ın kaleme aldığı ve Kraliyet Ailesi'nde huzursuzluk yaratması beklenen gizli anı kitabının Hollanda'da nakliye aşamasında çalınması, yayın dünyasında ve güvenlik çevrelerinde büyük bir gizem yarattı.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

Prenses Diana’nın kardeşinin yazdığı anı kitabı Hollanda’da çalındı

PRENSES DIANA'NIN HAYATINI ANLATAN ANI KİTABI ÇALINDI

Daily Mail'ın haberine göre Swan Song: Diana, My Sister (Kuğu Şarkısı: Diana, Kız Kardeşim) adlı anı kitabı, Diana'nın o zamanki Galler Prensi ile yaşadığı derinlemesine mutsuz evliliğine dair ifşalar içeriyor.

Prenses Diana’nın kardeşinin yazdığı anı kitabı Hollanda’da çalındı

Kitap ayrıca, yaklaşık 30 yıl önce Diana'nın bir trafik kazasında ölümünün ardından Kraliyet Ailesi'ni sarsan krizi de anlatıyor.

(Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır.)

Prenses Diana’nın kardeşinin yazdığı anı kitabı Hollanda’da çalındı

Kitaplar içeriği gizlemek amacıyla siyah plastiğe sarılmıştı. Yalnızca dört nüsha çalındı, Hollanda polisi bu gizemli hırsızlık olayını soruşturuyor.

Prenses Diana’nın kardeşinin yazdığı anı kitabı Hollanda’da çalındı

Sektör çevrelerinde olayın sorumlusunun kim olduğuna dair ortaya atılan teoriler, fırsatçı hırsızlardan oluşan bir çeteden, Kraliyet Ailesi'nin son derece bilgili bir destekçisine kadar uzanıyor.

Prenses Diana’nın kardeşinin yazdığı anı kitabı Hollanda’da çalındı

KİTABI KORUMAK İÇİN YETERİNCE ÖNLEM ALINMADI MI?

Bir yayıncılık kaynağı dün gece yaptığı açıklamada, "Bu son derece şüpheli" dedi. "Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Bu muhtemelen yılın en büyük kitabı ve etrafındaki güvenlik inanılmaz derecede sıkıydı."

Prenses Diana’nın kardeşinin yazdığı anı kitabı Hollanda’da çalındı

"Ön tefrikasından önce sızdırılmasını önlemek için her türlü önlem alındı. Bu nedenle bu benzeri görülmemiş olay son derece ciddiye alınıyor."

Prenses Diana’nın kardeşinin yazdığı anı kitabı Hollanda’da çalındı

Bu anı kitabı, Earl Spencer'ın ablasıyla olan ilişkisine ve ablasının evliliğine dair son derece kişisel bir anlatı.

Prenses Diana’nın kardeşinin yazdığı anı kitabı Hollanda’da çalındı

BUCKINGHAM SARAYI KİTAP HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Buckingham Sarayı'nın, Galler Prensi ve Prensesi'nin son derece gergin geçen ayrılık ve nihayetinde gerçekleşen boşanma sürecine dair yaraları yeniden deşme riski taşıyan bir dizi şok edici ifşaya karşı hazırlıklı olduğu belirtiliyor.

Prenses Diana’nın kardeşinin yazdığı anı kitabı Hollanda’da çalındı

Edinilen bilgilere göre, kitapları taşıyan bir kamyon geçtiğimiz Pazartesi günü Orta Avrupa'daki bir matbaadan yola çıkarak Hollanda'daki bir depoya doğru hareket etti. Kitapların Hollanda'daki kitapçılara dağıtımı ise bu aşamadan sonra gerçekleştirilecek.

Prenses Diana’nın kardeşinin yazdığı anı kitabı Hollanda’da çalındı

O akşamın ilerleyen saatlerinde sürücü, uyumak için Hollanda kırsalının derinliklerinde bir yol kenarı park alanına aracını çekti. Sabah saat 8 civarında kamyona girildiğini fark etti.

Prenses Diana’nın kardeşinin yazdığı anı kitabı Hollanda’da çalındı

Kitabevi yöneticilerine hırsızlık olayıyla ilgili bilgi ancak dün öğleden sonra saat 15.30'da verildi.

Prenses Diana’nın kardeşinin yazdığı anı kitabı Hollanda’da çalındı

Diana'nın ölümünün 30. yıl dönümü yaklaşırken Kont Spencer; dünya genelinde yayımlanacak ve 12 dile çevrilecek olan kitabının, kız kardeşi hakkında bugüne dek anlatılan "gerçek dışı" anlatıları düzelteceği sözünü verdi.

Asu Yıldız Tekin
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Dünya