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Çocuğunuz Meta malzemesi olmasın: Olumsuz etkilenen aileler için 3 kritik adım

ABD'deki 29 eyalette açılan davalarda Meta şirketi 16 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul ederken, gece saatlerinde çocuk hesaplarının kapatılması ve okul vakitlerinde bildirim gönderilmemesi kararlaştırıldı. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte çocukların sosyal medyadaki olumsuz etkilerden korunması için ebeveynlerin atabileceği hukuki adımlar öne çıktı.

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Çocuğunuz Meta malzemesi olmasın: Olumsuz etkilenen aileler için 3 kritik adım

Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger ve Threads platformlarının sahibi olan Meta şirketi, ABD'deki 29 eyalette çocukların olumsuz etkilendiği iddiasıyla açılan davalarda 16 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Ayrıca gece saatlerinde çocukların hesabı kapatılması ve okul vaktinde bildirim gönderilmemesi kararlaştırıldı.

Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, köşesinde taşıdığı gelişmeyle birlikte çocuk hesabı kısıtlamalarına ve ebeveynlerin alması gereken önlemlere dikkat çekti:

"Bizim de bu son gelişmeden ders çıkartmamız şart. Geçen hafta konuyu gündeme taşıyıp "Haydi ebeveynler cepheye" diyerek bir farkındalık kampanyası başlatmıştım. Bakın, elin Amerikalısı elini nasıl da çabuk tuttu. Açtı davaları, hem çocuğunu korudu hem şirketlere darbe vurdu hem de cebini doldurdu.

Eğer siz de çocuğunuzun sanal medyadan olumsuz etkilendiğini düşünüyorsanız, bunu görsel olarak belgeleyin, çocuğunuz için resmi bir psikiyatri raporu edinin ve gecikmeden davanızı açın.

Açın ki, çocuğunuzu "Meta" olarak kullanmak isteyenler yola gelsin"

Çocuğunuz Meta malzemesi olmasın: Olumsuz etkilenen aileler için 3 kritik adım-3

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Meta şirketinin aldığı yeni kısıtlama kararları neleri kapsıyor?
Varılan uzlaşmaya göre gece saatlerinde çocukların hesapları kapatılacak ve okul saatlerinde bildirim gönderimi kısıtlanacak.
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ABD'deki Meta davasında ne kadar tazminat ödenmesine karar verildi?
Meta şirketi, ABD'deki 29 eyalette çocukların olumsuz etkilendiği gerekçesiyle açılan davalarda 16 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti.
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