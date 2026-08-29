Çocuğunuz Meta malzemesi olmasın: Olumsuz etkilenen aileler için 3 kritik adım

Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger ve Threads platformlarının sahibi olan Meta şirketi, ABD'deki 29 eyalette çocukların olumsuz etkilendiği iddiasıyla açılan davalarda 16 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Ayrıca gece saatlerinde çocukların hesabı kapatılması ve okul vaktinde bildirim gönderilmemesi kararlaştırıldı.

Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, köşesinde taşıdığı gelişmeyle birlikte çocuk hesabı kısıtlamalarına ve ebeveynlerin alması gereken önlemlere dikkat çekti:

"Bizim de bu son gelişmeden ders çıkartmamız şart. Geçen hafta konuyu gündeme taşıyıp "Haydi ebeveynler cepheye" diyerek bir farkındalık kampanyası başlatmıştım. Bakın, elin Amerikalısı elini nasıl da çabuk tuttu. Açtı davaları, hem çocuğunu korudu hem şirketlere darbe vurdu hem de cebini doldurdu.

Eğer siz de çocuğunuzun sanal medyadan olumsuz etkilendiğini düşünüyorsanız, bunu görsel olarak belgeleyin, çocuğunuz için resmi bir psikiyatri raporu edinin ve gecikmeden davanızı açın.

Açın ki, çocuğunuzu "Meta" olarak kullanmak isteyenler yola gelsin"